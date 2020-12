Cinco videoclips que muestran el potencial artístico de San Juan durante 2020

La ausencia de los recitales, las fiestas departamentales y festivales golpearon a las manifestaciones artísticas de lleno. La opción de los eventos online apareció, pero en palabras del sector no sólo no era lo mismo, sino que dejaba afuera a aquellos que no tenían la infraestructura para realizar conciertos vía streaming.

En este contexto pandémico, sin embargo, las producciones artísticas siguieron en marcha y una tuvo un auge en comparación a otros años: el videoclip. Este año sacaron clip Fabricio Montilla, Javier Putruele, Quique Rod, Giuliana Migani, Juanse Arano, Kbsonia, Gabriel Dávila, Huaykil, entre otros.

Mientras las plataformas de música siguen proponiendo un consumo mulitasking, es decir, haciendo varias tareas al mismo tiempo, el videoclip viene a ser no sólo el material de difusión audiovisual, sino también una extensión de la obra artística que requiere de atención.

Esta es una pequeña selección que muestra qué se puede hacer en San Juan, que se pueden explorar otras narrativas y que con ingenio usando los recursos se pueden hacer obras visualmente atractivas.

Solo Juan-Júpiter

Estrenado a principios de año, Solo Juan trae un experimento que mezcla lo urbano y lo desértico. Además de proponer una paleta cálida y pastel que forma parte de su identidad, como lo mostró en el álbum “Nosotrxs”.

Ocupa el quinto lugar porque juega con los gramajes de los dispositivos para filmar, además de meter unos encuadres que marcan un camino experimental en la carrera del joven músico.

L.O.V.O- Moto

En el cuarto lugar el proyecto de Nicolás Rodríguez “L.O.V.O” propone una historia que, por suerte, se puede leer de múltiples maneras. Cargado de detalles y posibles lecturas, el clip es una cruzada de géneros: pasa de la comedia, al drama, al thriller y parece ser la inquietud de su director Marcos Garcés, uno de los responsables de la ficción “Drama de Pueblo”.

Sophae.-Monster

Sophae es una artista urbana. Se la puede encontrar en festivales y bares y en todos queda su impronta.

Hay dos cosas a destacar: por un lado, la edición y filmación son de la misma artista y tiene que ver con que es una de las exponentes de una nueva generación de artistas; por el otro, su poética tanto lírica como visual son menos regionalizadas. Se sale del molde sanjuanino y comparte un código más global, donde las infinitas fronteras de internet se expanden.

Fondo de Bikini con Fabricio Pérez-El verano de San Juan

Ellos lo promocionaron como una película, incluso tuvo su avant premiere en la cervecería Ancestral. La banda ya venía con una búsqueda audiovisual, en todos alguna historia se contaba y con este clip dejan la vara muy alta para las próximas producciones.

Una historia de amor anacrónica, repleta de una nostalgia con gusto a juguito congelado. Es un video con la poética de los Fondo, esa banda sanjuanina que parece haber sido sacada entre los long play de algún abuelo piola.

Martina Flores-Fuego en el agua

Los videoclips son un hito en la cultura pop, son el AC/DC que marcó la MTV. Y haciéndole honor a todo eso, Martina Flores deja no solo un hit, sino un material que queda grabado en las retinas.

Entre la ambientación, la paleta de colores, las imágenes y por su puesto la coreografía este video ocupa el primer lugar del ranking. “Fuego en el agua” deja un mundo de sensaciones. Además, no fue el único material audiovisual que publicó este año, pero sin duda es el mejor exponente de lo que se puede hacer en San Juan.