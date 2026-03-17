La Policía de San Juan atraviesa un proceso de reestructuración que marcará un cambio en su cúpula. En ese contexto, la comisario general licenciada Cintia Álamo dejará su cargo como subjefa de la fuerza, función que ocupó tras convertirse en la primera mujer en alcanzar ese nivel dentro de la institución. Su salida se produce en el marco de un esquema de recambio que contempla cerca de 800 ascensos en los próximos días y que obliga a una renovación de mandos conforme a la normativa vigente.

El retiro de Álamo responde a disposiciones legales vinculadas a la carrera policial y a la situación de revista del personal superior. “No es una decisión personal, sino una consecuencia de lo que establece la ley. El subjefe debe ser un comisario general en actividad, y al haberse retirado mi promoción, corresponde que yo también pase a retiro”, explicó a DIARIO HUARPE. “Al producirse los nuevos ascensos, se genera una nueva plana mayor, y de allí surge quien ocupará la Subjefatura”, agregó.

Trayectoria y formación profesional

Álamo ingresó a la Policía de San Juan el 1 de enero de 1996 como oficial ayudante. A lo largo de más de 30 años de servicio, desarrolló una carrera marcada por la apertura de espacios históricamente ocupados por hombres y por su participación en áreas clave para la modernización de la seguridad provincial.

En el área de Víctimas y Género, lideró durante más de una década la sección de Seguridad Personal y tuvo un rol central en la creación de la Comisaría de la Mujer, antecedente de los actuales dispositivos especializados. En paralelo, también se desempeñó en áreas sensibles como Defraudaciones y Estafas, donde impulsó investigaciones vinculadas al ciberdelito, y en Policía Científica, coordinando la adaptación al sistema acusatorio vigente.

Gestión y liderazgo operativo

Antes de asumir la Subjefatura, Álamo encabezó la Unidad Coordinadora de Departamentales, desde donde supervisó el funcionamiento de comisarías y dependencias en todo el territorio provincial. Su paso por ese rol fue considerado clave para consolidar criterios operativos y de articulación territorial.

El esquema de ascensos previsto implicará una renovación significativa en la estructura jerárquica, lo que derivará en la designación de nuevas autoridades dentro de la plana mayor. De allí surgirá quien ocupará la Subjefatura en reemplazo de Álamo, en línea con lo que establece la legislación vigente.

Un cierre con valor simbólico

Más allá de su desempeño en funciones estratégicas, la figura de Álamo adquirió relevancia por su impacto simbólico dentro de la fuerza. Fue la primera mujer policía en realizar el Cruce de los Andes a caballo en homenaje a la gesta sanmartiniana y recibió reconocimientos de distintos sectores por su aporte a la inclusión femenina en ámbitos de conducción.

Su retiro marca el final de una etapa en la Policía de San Juan, caracterizada por avances en materia de equidad de género y profesionalización, en un contexto institucional que ahora se prepara para una nueva configuración de su conducción.