Jueves 26 de Marzo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Virales > Moda

Claves para lucir los colores de Argentina con estilo y elegancia

Las figuras más influyentes del fútbol muestran cómo adaptar el celeste y blanco con un giro moderno y sofisticado.

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
El maquillaje con tonos nacionales se vuelve viral en partidos.

El Mundial 2026 representa una oportunidad para experimentar con el estilo propio y convertir el aliento a la Selección en una declaración de moda. Lejos de la camiseta clásica, referentes del entorno futbolístico muestran cómo lucir el celeste y blanco con elegancia y frescura.

Carolina Calvagni destaca con un estilo athleisure que utiliza prendas deportivas en tonos nacionales combinadas con básicos neutros. Por su parte, Camila Galante opta por una estética clásica de jeans y camisas blancas con detalles sutiles, mientras Agustina Gandolfo prefiere conjuntos monocromáticos y vestidos ajustados para un perfil urbano sofisticado.

Antonela Roccuzzo impone los clásicos infalibles para este tipo de conjuntos. El truco principal consiste en no sobrecargar el look y elegir un único ítem protagonista, como una blazer o cartera. Finalmente, los accesorios como lentes o gorras permiten sumar la tendencia de forma sutil, logrando que estas combinaciones se vuelvan virales en redes sociales durante los días de partido.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD