Claves para lucir los colores de Argentina con estilo y elegancia

El Mundial 2026 representa una oportunidad para experimentar con el estilo propio y convertir el aliento a la Selección en una declaración de moda. Lejos de la camiseta clásica, referentes del entorno futbolístico muestran cómo lucir el celeste y blanco con elegancia y frescura.

Carolina Calvagni destaca con un estilo athleisure que utiliza prendas deportivas en tonos nacionales combinadas con básicos neutros. Por su parte, Camila Galante opta por una estética clásica de jeans y camisas blancas con detalles sutiles, mientras Agustina Gandolfo prefiere conjuntos monocromáticos y vestidos ajustados para un perfil urbano sofisticado.

Antonela Roccuzzo impone los clásicos infalibles para este tipo de conjuntos. El truco principal consiste en no sobrecargar el look y elegir un único ítem protagonista, como una blazer o cartera. Finalmente, los accesorios como lentes o gorras permiten sumar la tendencia de forma sutil, logrando que estas combinaciones se vuelvan virales en redes sociales durante los días de partido.