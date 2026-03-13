Claves para una pizza casera perfecta con borde crocante y aireado

Lograr una pizza de calidad profesional en casa es una tarea accesible si se respetan técnicas específicas de leudado. Para una pizza grande, la lista de ingredientes incluye 500 g de harina (000 o 0000), 300 ml de agua tibia, 7 g de levadura seca o 15 g de fresca, 10 g de sal, una cucharadita de azúcar y dos cucharadas de aceite de oliva. Es clave recordar que “la calidad de la harina y la frescura de la levadura hacen la diferencia en la esponjosidad”.

El proceso comienza activando la levadura con el agua tibia y el azúcar de 5 a 10 minutos hasta que espume, asegurando que la masa crezca y quede aireada. Luego, se integra la harina con la sal en un bol, se añade la levadura activada y el aceite para amasar en mesada de 8 a 10 minutos hasta lograr una textura elástica.

Sobre esto, se aconseja que “no agregues demasiada harina; la masa debe quedar un poco pegajosa para lograr miga esponjosa”. Tras un primer levado de una hora en un bol aceitado, se debe desgasificar la pieza, estirarla y permitir un segundo reposo de 20 a 30 minutos para potenciar la textura y el borde crujiente.

Al colocar la salsa, la mozzarella y otros ingredientes al gusto, la recomendación indica: “no sobrecargues la pizza; menos es más para que la masa quede perfecta”. Finalmente, el horneado se realiza a una temperatura de entre 220 y 250 °C por 12 a 15 minutos, bajo la premisa de que “si tenés piedra para pizza, mejor”. El resultado permite disfrutar de un producto caliente con albahaca u oliva, confirmando que “preparar pizza casera es más fácil de lo que parece” y que “no hace falta horno industrial para disfrutar de una pizza irresistible”.