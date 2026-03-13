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Claves para una pizza casera perfecta con borde crocante y aireado
POR REDACCIÓN
Lograr una pizza de calidad profesional en casa es una tarea accesible si se respetan técnicas específicas de leudado. Para una pizza grande, la lista de ingredientes incluye 500 g de harina (000 o 0000), 300 ml de agua tibia, 7 g de levadura seca o 15 g de fresca, 10 g de sal, una cucharadita de azúcar y dos cucharadas de aceite de oliva. Es clave recordar que “la calidad de la harina y la frescura de la levadura hacen la diferencia en la esponjosidad”.
El proceso comienza activando la levadura con el agua tibia y el azúcar de 5 a 10 minutos hasta que espume, asegurando que la masa crezca y quede aireada. Luego, se integra la harina con la sal en un bol, se añade la levadura activada y el aceite para amasar en mesada de 8 a 10 minutos hasta lograr una textura elástica.
Sobre esto, se aconseja que “no agregues demasiada harina; la masa debe quedar un poco pegajosa para lograr miga esponjosa”. Tras un primer levado de una hora en un bol aceitado, se debe desgasificar la pieza, estirarla y permitir un segundo reposo de 20 a 30 minutos para potenciar la textura y el borde crujiente.
Al colocar la salsa, la mozzarella y otros ingredientes al gusto, la recomendación indica: “no sobrecargues la pizza; menos es más para que la masa quede perfecta”. Finalmente, el horneado se realiza a una temperatura de entre 220 y 250 °C por 12 a 15 minutos, bajo la premisa de que “si tenés piedra para pizza, mejor”. El resultado permite disfrutar de un producto caliente con albahaca u oliva, confirmando que “preparar pizza casera es más fácil de lo que parece” y que “no hace falta horno industrial para disfrutar de una pizza irresistible”.