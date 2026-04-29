El Gobierno nacional confirmó que en mayo se pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, como refuerzo para los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

La medida alcanzará tanto a quienes perciben jubilaciones contributivas como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, siempre que sus ingresos se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El bono no será igual para todos. Aquellos que cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo de $70.000, mientras que quienes perciban haberes superiores accederán a un refuerzo proporcional, calculado para que el ingreso total no supere un tope definido por el Gobierno.

En este esquema, el adicional se ajusta según el nivel de ingresos: a mayor haber, menor será el bono, hasta desaparecer completamente en los casos en que se supera el límite fijado para el beneficio.

El pago se realizará de manera automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales, como viene ocurriendo con este refuerzo en los últimos meses.

Este bono forma parte de una política que el Gobierno mantiene desde 2024 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados con ingresos más bajos, en un contexto de inflación elevada y ajustes periódicos por movilidad.

En paralelo, en mayo también se aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones basado en la fórmula de movilidad, lo que elevará los haberes y se combinará con este refuerzo para mejorar el ingreso final de los beneficiarios.

De esta manera, el Ejecutivo ratifica la continuidad de este ingreso extra, aunque sin modificar su monto máximo, que se mantiene congelado en $70.000 pese al avance de los precios.