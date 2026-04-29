El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de presentar la renuncia a su cargo y señaló: “Por el contrario estoy acá dando la cara”.

Ante el pedido de renuncia del diputado opositor Pablo Juliano de Provincias Unidas, Adorni ratificó que continuará en su cargo como jefe de Gabinete de Ministros.

“Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, aseguró el funcionario.

Al responder el segundo tramo de preguntas, Adorni dijo que “el presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Juliano le disparo a Adorni que “encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?”.



Sobre los vuelos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que los pagos de todos los viajes que realizó con su familia los “afrontó” él mismo de su propio bolsillo, y aclaró que no hubo ningún tipo de financiamiento “de terceros” ni “obsequios de ningún tipo”.

“Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, indicó el ministro coordinador.

Así se refirió durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados a los numerosos viajes que realizó a Punta del Este y Aruba, entre otros destinos vacacionales, que se encuentran bajo la lupa de la Justicia ya que el elevado costo de los vuelos, estadía y gastos para toda la familia no se condice con su nivel de ingresos.

“Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, indicó.

Y agregó que “en todos los casos intervinieron, como corresponde, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones”, señaló.

Para Adorni, “las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas”, ya que “pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”.

Por otra parte, justificó la invitación a su esposa Bettina Angeletti para que fuera parte de la comitiva oficial que lo acompañó a un viaje oficial a Miami y a Nueva York, constató la Agencia Noticias Argentinas.

“Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, detalló.

“Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre este tema. Afirmaron que no existió delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa en el viaje del 6 de marzo de 2026 con destino a las ciudades de Miami y Nueva York, cuya Comitiva Oficial fue aprobada conforme al Decreto 713/16”, precisó.

Aclaró en ese sentido que “la decisión sobre la invitación de la Comitiva Oficial comprende, tal como lo han indicado la fiscal como el juez interviniente en la correspondiente causa judicial, una cuestión discrecional de Presidencia, de conformidad con los marcos legales vigentes”.

Y remarcó que “como parte de un vuelo presidencial, no se encuentran alcanzadas por la Decisión Administrativa 9/2026”.

En tanto, Adorni resaltó que “la fiscal interviniente, a quien se le delegó la investigación, requirió archivar la causa dándonos la razón: la misión fue debidamente autorizada y NO hubo delito”.

“Siguiendo su criterio, el juez federal ordenó su archivo. Es decir, se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”, enfatizó.

“Es lo que siempre dijimos. Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, concluyó.

Declaraciones juradas

Sobre las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas, dijo que cumplió con todas sus obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública.

"Acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, subrayó.

Al respecto, recordó que aún no venció el plazo para la presentación de su última declaración jurada. __IP__

“Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ninguna presión política obstruiremos el avance de ninguna causa judicial. Por todo lo expuesto, debo hacerles una observación necesaria: han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, finalizó.