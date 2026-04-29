La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Seguros” y ordenó que se dicte una nueva decisión sobre su situación procesal.

La medida fue tomada por mayoría por la sala IV del máximo tribunal penal federal del país. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar a un planteo presentado por la defensa del ex mandatario, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia.

Fernández estaba procesado por el delito de presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales.

Según el fallo, el punto central del planteo de la defensa estuvo relacionado con la postura que había tomado el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe. Durante una audiencia previa, el fiscal consideró que no existían pruebas suficientes para sostener el procesamiento y solicitó que se dictara la falta de mérito para profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.

Pese a ese pedido, la sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y mantuvo el embargo sobre bienes de Fernández por más de 14.634 millones de pesos.

Para los jueces Borinsky y Carbajo, la Cámara Federal se apartó de la postura sostenida tanto por la fiscalía como por la defensa. En ese contexto, concluyeron que correspondía anular la resolución y ordenar un nuevo pronunciamiento.

En su voto, Borinsky señaló que no existió controversia entre las partes respecto de la situación procesal del ex presidente, ya que tanto la defensa como el representante del Ministerio Público Fiscal coincidieron en solicitar la revocación del procesamiento.

En disidencia, Hornos sostuvo que el recurso debía declararse inadmisible y que el procesamiento debía quedar firme. El magistrado remarcó que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, se pronunció en contra del planteo de la defensa y consideró que no hubo afectación al principio acusatorio.

Además, Hornos entendió que el procesamiento estaba “suficientemente fundado” en las pruebas reunidas hasta el momento y destacó que la investigación apunta a un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas al Decreto 823/2021, mediante el cual se centralizó la contratación de seguros de organismos públicos en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa judicial, ese mecanismo habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las del mercado y un posible perjuicio económico para el Estado.

En el expediente ya fueron procesados ex funcionarios, brokers y otros implicados. Entre ellos aparecen Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente, y María Cantero, ex secretaria privada de Fernández.

Actualmente, la causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11 y del fiscal Carlos Rívolo. Mientras avanza el expediente, continúan las declaraciones de testigos propuestas por la defensa del ex mandatario.