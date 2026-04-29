Las exportaciones agroindustriales argentinas cerrarán el primer cuatrimestre de 2026 con un volumen récord cercano a las 40 millones de toneladas, impulsadas principalmente por el maíz, que se consolidó como el gran motor del sector en el inicio del año.

El dato marca un crecimiento del 11% respecto al máximo histórico anterior y refleja un desempeño excepcional en los embarques de granos y derivados hacia distintos mercados internacionales.

El maíz fue el principal protagonista de este salto exportador. Solo entre marzo y abril se proyectaron embarques por 10,3 millones de toneladas, un 54% más que en el mismo período de la campaña anterior y muy por encima del promedio de los últimos cinco años.

Este ritmo inédito incluso permitió superar por primera vez las 5 millones de toneladas exportadas en un solo mes, consolidando un arranque de campaña histórico para el cereal.

A este desempeño se suman también exportaciones récord de trigo y girasol, junto con una fuerte performance de la cebada y niveles estables en cultivos como el sorgo y la soja.

El contexto resulta aún más significativo porque la soja (tradicionalmente el principal complejo exportador del país) tuvo una participación inusualmente baja en este período. De hecho, en los últimos 26 años nunca había tenido tan poco peso en los embarques del primer cuatrimestre.

El impulso del maíz responde a una combinación de factores, entre ellos una fuerte demanda internacional y un ritmo acelerado de comercialización interna. Hasta el momento, se registran negocios por 23,7 millones de toneladas, lo que representa el 35% de la cosecha estimada.

En este escenario, el agro vuelve a posicionarse como uno de los pilares de la economía argentina, con exportaciones que no solo marcan un récord en volumen, sino que también refuerzan el ingreso de divisas en un momento clave para el país.