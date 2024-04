Expandir la oferta y eficientizar la administración es la clave de la nueva gestión de la Obra Social Provincia para ahorrarse cerca de $1.500 millones en la compra de remedios en estos primeros cuatro meses del año. Un ejemplo de ello lo dio el interventor, Rodolfo Fasoli, al contar que “la clave es que nosotros realizamos una compulsa de precios a todas las farmacéuticas disponibles, mientras que la gestión anterior trabajaba solamente con tres”. En el mismo sentido, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, resaltó que la acción antes mencionada sirvió para poder ordenar las cuentas que estaban en rojo.

Actualmente, según contó Fasoli, ante la necesidad de un afiliado de un medicamento de alto costo, la OSP buscaba entre todas las farmacéuticas para encontrar el mejor precio, sin resignar la calidad. Esto lo realizan con un nuevo método que tiene por objetivo eficientizar el gasto con una compulsa de precios, básicamente buscar varios presupuestos y elegir la opción más barata ante la misma calidad. Con esta metodología, desde la Obra Social Provincia advierten que se ahorraron entre $ 1.200 y $1.500 millones en estos cuatro meses de la nueva gestión.

El interventor de la OSP le contó a DIARIO HUARPE que, “hace poco tiempo cerramos la compra de un remedio que logramos conseguir en $4 millones. Lo llamativo es que ese mismo medicamento, en la gestión anterior lo compraron en $14 millones, es decir, nos ahorramos $10 millones cuatro meses después, a pesar de los incrementos por la inflación”. Vale recordar que hasta la gestión anterior estuvo liderada por Alejandra Venerando como ministra de Salud y Miguel Ángel Grecco en la Obra Social Provincia.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE de cuáles eran las tres empresas que con la gestión pasada tenían cierta exclusividad, el interventor Fasoli prefirió no revelar ni puntualizar a quienes correspondía. Esto no hubiese ocurrido si en San Juan existiese una Ley de Acceso a la Información Pública, siendo aún una de las cuatro provincias de todo el país que no cuenta con una norma de estas características.

Sí contó que, a diferencia de lo que sucedía antes, actualmente trabajan con todas las farmacéuticas, incluidas las tres que comerciaban hasta antes de asumir las nuevas autoridades. Fasoli expresó que esto les permite “conseguir el mejor precio y las mejores condiciones para hacernos del remedio que necesitamos”.

Entre las farmacéuticas que la OSP involucraba en la compulsa de precios se encuentra Audifarm Salud S.A., la empresa que junto a otras 29 está siendo investigada por la Justicia Federal debido a presuntas irregularidades. Justamente, en uno de los convenios entre la Obra Social Provincia y Audifarm Salud S.A., se puso la lupa, ya que se publicó una resolución que decía “sin receta” cuándo debía decir “sin dispensa de receta”, y que, según Fasoli, fue un “error involuntario que fue subsanado rápidamente”.

Fasoli reconoció que abrirse a la oferta de todas las farmacéuticas posibles le permitieron a la OSP “hacerle frente a la distorsión de precio existente en la industria” y así poder “ahorrar en cada compra de medicamentos de alto costo y lograr un monto total de $1.500 millones en los cuatro meses de gestión”.

Textual

Rodolfo Fasoli / interventor de la OSP

“Por el mismo medicamento que la gestión anterior lo compró en $14 millones, nosotros lo conseguimos en $4 millones, es decir nos ahorramos $10 millones cuatro meses después”.

Dato

A pesar de que DIARIO HUARPE insistió con las autoridades para saber el nombre de las tres farmacéuticas en las que centró la compra de medicamentos de alto costo la gestión de Alejandra Venerando y Miguel Ángel Greco, la misión resultó imposible. Esto a pesar de que las compras del estado provincial, que se ejecutan con el dinero de todos los sanjuaninos, debería ser de índole público.