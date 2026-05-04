¿Colapinto? Ángela Torres contó cómo Maia Reficco la traicionó por un hombre

La actriz y cantante Ángela Torres decidió abrir su corazón en una charla reciente donde recordó un episodio que la marcó profundamente. Sin rodeos, la artista se refirió a una situación de deslealtad que involucró a quien fuera su amiga, Maia Reficco, actual pareja del piloto Franco Colapinto.

Durante su paso por el programa Nadie dice nada, Ángela explicó su postura ante los conflictos personales al decir que "A no ser que me hayas clavado un puñal que duela mucho, que me pasó una sola vez y esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo". Este hecho puntual ocurrió tiempo atrás en el contexto de un after al que ambas asistieron juntas.

Según el relato de Torres, ella misma fue quien gestionó la presencia de su amiga en el lugar. La secuencia del desencuentro fue rápida pero contundente. Ella narró que "La terminé invitando. Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí". Esta escena representó un punto de no retorno en la relación afectiva que mantenían.

La traición no solo afectó su privacidad, sino que se volvió un tema recurrente en el ambiente mediático. En una entrevista posterior con el ciclo Puro Show, le consultaron directamente sobre el estado del vínculo preguntándole si con Maia Reficco cómo quedó, porque en algún momento se habló de que fue una Tatiana en la relación de ellas. Ante esto, la respuesta de la joven fue un tajante "Sí, sí, sí", confirmando que el lazo se rompió definitivamente.

A pesar de que el músico Agustín Casanova aparece como el tercer vértice del triángulo por haber tenido vínculos con ambas en períodos cercanos, Ángela negó que él fuera el culpable. Al ser consultada sobre si el distanciamiento tuvo relación con el cantante, ella aseguró que "No, no, no. No, para nada". Para la intérprete, lo que dolió fue la actitud de su colega en aquella noche de fiesta y no la intervención del artista.

Hoy, con otra perspectiva sobre lo sucedido, Ángela intenta procesar aquel dolor de una manera más sana. Al referirse a su presente y a cómo se toma las decepciones del pasado, concluyó con una reflexión sobre su capacidad de superación afirmando que "Yo olvido y perdono, mirá". De esta manera puso fin a una historia compartida que terminó por una falta de confianza.