La inauguración de las Colonias de Verano, en Sarmiento, marcó el inicio de una nueva edición del programa estival con un enfoque innovador en materia social y educativa. La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, incorporó contenidos vinculados a la energía solar como eje transversal de las actividades destinadas a niños y niñas que participan de este programa. El lanzamiento se realizó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, y puso el acento en la formación temprana en energías limpias y sustentabilidad.

Durante el acto, la secretaria de Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, explicó a DIARIO HUARPE que la edición de este año se desarrolla bajo un lema orientado a la conciencia ambiental, "La energía solar enciende San Juan". "Es una propuesta que busca acercar a los niños conocimientos vinculados a las energías renovables de una manera didáctica y accesible”, señaló la funcionaria.

Acosta detalló que el programa fue diseñado junto a profesores del área de tecnología, quienes adaptaron los contenidos para que puedan ser comprendidos e incorporados a través del juego. “La idea es que los chicos aprendan haciendo, utilizando paneles solares, circuitos simples y dinámicas lúdicas que despierten su interés y curiosidad”, explicó, y remarcó que el enfoque pedagógico prioriza la experimentación y la participación activa.

La iniciativa forma parte de una política integral que busca ampliar los horizontes educativos dentro de espacios recreativos. En ese sentido, la funcionaria destacó el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. “Este proyecto fue desarrollado por un equipo amplio del Ministerio de Familia, con un fuerte compromiso de los docentes y coordinadores que participan en las colonias”, afirmó Acosta, al tiempo que valoró el esfuerzo organizativo que demandó la implementación del programa.

Además de promover hábitos saludables y el disfrute de actividades al aire libre, las Colonias de Verano incorporan contenidos que apuntan a la formación ciudadana y al cuidado del ambiente. Según se explicó durante la inauguración, el aprendizaje sobre energía solar busca generar, desde edades tempranas, una mirada responsable sobre el uso de los recursos naturales y el rol de la tecnología en el desarrollo sostenible.

Desde la organización señalaron que la experiencia podría replicarse en otros años, en función de los resultados que se obtengan a lo largo de la temporada. “Estamos muy conformes con el inicio de esta propuesta y con la respuesta de los chicos”, expresó Acosta, quien aseguró que el balance preliminar es positivo y que el objetivo es seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas educativas dentro de las colonias.