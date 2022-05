Cómo vivió la familia de Celeste Luna la espera del juicio del presunto femicida

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Vicente Luna dejó el celular en su casa. Salió a hacer deportes, quería relajarse. Mientras tanto, su esposa, Rosa Tello, preparaba el almuerzo para toda la familia, que se iba a dar cita en la casa paterna. Todos querían pasar el domingo, saben que este lunes es un día de dolor y lucha en la primera jornada del juicio por el crimen de Celeste Luna, su hija de 21 años que murió tras recibir un disparo en el abdomen.

"El Estado nunca nos ofreció ayuda psicológica, mi esposa y yo somos el pilar en el que se sostiene toda la familia, la muerte de Celeste nos destrozó, pero sabemos que como familia tenemos que salir a luchar para conseguir justicia", aseguró Vicente en diálogo con DIARIO HUARPE.

La historia de dolor de los Luna comenzó el 15 de diciembre de 2019 cuando se enteraron de que Celesta murió por un disparo en la casa que compartía junto a su novio, Matías Mallea, en la Villa Hipódromo. En un principio, las versiones de la Policía y la Justicia apuntaban a que fue un accidente, ya que se dijo que Celeste pudo estar limpiando el arma y se dio un disparo accidental.

La familia de Celeste salió varias veces a reclamar justicia por la joven. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

Luego, se llegó a hablar de un posible suicidio. Todo cambió cuando se conoció el resultado de los estudios forenses. "El médico que le hizo la autopsia me preguntó si sabía que mi hija fue víctima de violencia. Me quedé helado, no lo podía creer, pero cuando volvimos del sepelio se lo conté a Rosa", recordó Vicente.

Con esta duda clavada como una espina, la familia reclamó por peritajes. Pidió una mayor investigación y salieron a marchar por las calles, con fotos de su hija. El 9 de diciembre de 2021 la familia volvió a manifestarse y la Justicia les notificó que en mayo de 2022 iban a hacer el juicio. "Desde ese momento fue todo vivir en cuenta regresiva", recordó este padre.

Sobre la relación de Celeste con Matías Mallea, el papá de la jovencita contó que ella estuvo saliendo poco más de un mes con el efectivo y que ambos decidieron irse a vivir juntos.

"Llevaban un mes y medio de convivencia cuando mi hija murió. Yo siempre supe que este hombre tenía algo que no me gustaba", recordó Vicente.

Matías Mallea es el presunto asesino de Celeste, esta imputado por el presunto femicidio de Celeste, podría ir preso 35 años. Foto: Redes Sociales.

Tal vez como si presintiera que algo malo podía pasar, este hombre permitió que la chica se fuera a convivir con este hombre. "Yo a él le dije que le entregaba a mi hija que por favor la cuidara", rememoró Luna, quien contó que él creyó que la chica era feliz, pero después se enteró de que Celeste ya estaba pensando en separarse y se lo había confesado a su hermana, Jazmín.

Justamente, el relato de Jazmín formará parte del juicio. La chica contará lo que le dijo Celeste sobre la relación con su novio. También testificarán los padres de la fallecida y su hermano, Emiliano, quien es policía y fue el primero en enterarse de que Celeste murió.

Además, durante las audiencias se conocerán los resultados de las pericias que determinaron la presencia de pólvora en las manos de Mallea y en las manos de la misma Celeste. "Ella tenía rastros de pólvora en las palmas, creemos que intentó defenderse", aseguró Vicente.

Tiempos felices: en la foto Celeste junto a sus hermanos Jazmín, Yoryi, Lisandro, Raúl, Abril, Maxi y Emiliano. Foto: Gentileza.

Los Luna esperan que el juicio se prolongue hasta el 31 de mayo. Ese día esperan que Mallea reciba una condena de 35 años por femicidio. "Si pudiera hablar con él le preguntaría por qué hizo esto”. El hombre confesó que le diría: “Te entregué mi hija. Me dijiste que la ibas a cuidar y me la mataste”. El padre recordó que la chica era feliz y soñaba con ser asistente social. “No puedo creer que todo terminara así”, concluyó.