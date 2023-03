Atrás quedó la pretemporada y la puesta a punto para un año que tendrá mucha acción. Con varias de las chicas pasando de categoría y la ilusión renovada para todos los clubes que afrontarán el Torneo Apertura de hockey sobre césped en los dos bloques.

Este sábado se disputará íntegramente la 1º fecha (salvo algunos partidos que pasaron para el domingo) tanto en Primera, Reserva, Sub 19, Sub 16 y Sub 14, con la fiscalización de la Asociación Sanjuanina de hockey sobre césped y pista, que tendrá la siguiente programación:

Primera A (17.30 hs)

Lomas Negro vs. Coop. Castro, en cancha de Lomas

Amancay vs. UDAP, en Amancay

Huazihul vs. San Juan RC Azul, en San Juan RC 2

UNSJ vs. UVT, en UNSJ (domingo)

Reserva (16 hs)

Lomas Negro vs. Coop. Castro, en Lomas

Amancay vs. Richet, en Amancay

Huazihul vs. San Juan RC Azul, en San Juan 2

UNSJ vs. UVT, en UNSJ (domingo)

Sub 19 (11.30 hs)

Lomas Negro vs. Coop. Castro, en Lomas

Amancay vs. Richet, en Amancay

Huazihul vs. San Juan RC Azul, en San Juan 2

UNSJ vs. UVT, en UNSJ (domingo)

Sub 16 (10.15 hs)

Lomas Negro vs. Coop. Castro, en Lomas

Amancay vs. Richet, en Amancay

Huazihul vs. San Juan RC Azul, en San Juan 2

UNSJ vs. UVT, en UNSJ (domingo)

Sub 14 (9 hs)

Lomas Negro vs. Coop. Castro, en Lomas

Amancay vs. Richet, en Amancay

UNSJ vs. UVT, en UNSJ

Huazihul vs. San Juan RC Azul, en San Juan 2

Primera B (14.30 hs)

San Juan RC B vs. San Juan RC Verde, en San Juan RC 1

UNSJ B vs. Lomas Blanco, en UNSJ

Integral vs. Huazihul B, en Integral

CESAP vs. AOMA, en UVT

Libre: UDAP

Sub 16 B (10.15)

San Juan RC B vs. San Juan RC Verde, en San Juan 1

UNSJ B vs. Lomas Blanco, en UNSJ

UVT vs. Huazihul B, en UVT

UDAP B vs. Amancay B, en UDAP

CESAP vs. Jockey, en UVT

Sub 14 B (9 hs)