Viejas Locas x Fachi y Abel se presentará el próximo 16 de agosto en Hugo Espectáculos de San Juan, en el marco de su gira por el NOA. El concierto, programado para las 22:00 horas, promete un recorrido por los 30 años del disco debut homónimo de la banda, incluyendo clásicos como "Lo Artesanal", "Intoxicado" y "Nena... me gustas así", que marcaron una generación del rock argentino.

Esta presentación forma parte de una extensa gira que celebra tanto el aniversario del primer álbum (1995-2025) como los 35 años de trayectoria del grupo, consolidando su legado en la escena musical nacional. Durante 2024, la formación liderada por Fachi y Abel ya superó los 70 shows, demostrando la vigencia de su propuesta musical.

Las entradas, con un valor de $25.000, ya se encuentran a la venta para este evento que contará con el apoyo de bandas locales como teloneras. La cita será en el reconocido espacio de Hugo Espectáculos, punto tradicional de la noche sanjuanina que albergará esta noche especial para los amantes del rock argentino.