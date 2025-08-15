En el marco de tareas investigativas contra el delito automotor, personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 llevó adelante un operativo el jueves 14 de agosto de 2025 que culminó con el secuestro de 10 motos y cuatro bicicletas en Sarmiento. La intervención se dio en el seguimiento de una línea de investigación por vehículos robados en el Gran San Juan, lo que derivó en una serie de controles que permitieron dar con los rodados.

Las motos recuperadas fueron una Yamaha XTZ 125cc vinculada a un robo ocurrido el 20 de mayo de 2024; una Zanella Due 110cc vinculada a un robo del 27 de julio de 2025; una Honda XR 150cc asociada a un robo del 6 de agosto de 2025; una Honda Wave 110cc involucrada en un hurto agravado del 30 de septiembre de 2022; una Zanella ZB 110cc vinculada a un robo del 19 de noviembre de 2024; una Gilera Smash 110cc asociada a un robo del 11 de octubre de 2023; otra Zanella ZB 110cc relacionada a un robo del 15 de julio de 2025; una Corven Energy 110cc vinculada a un hurto del 27 de noviembre de 2023; una Zanella ZB 110cc vinculada a un robo del 21 de mayo de 2024; y una Gilera 250cc sin dominio, con motor y cuadro adulterados.

Publicidad

Además, se incautaron cuatro bicicletas cuya procedencia aún se investiga: dos marca Topmega rodado 29, una marca Oxea rodado 26 y una marca Venzo rodado 26. Todas las unidades fueron puestas a disposición de las fiscalías correspondientes: UFI Delitos contra la Propiedad, Unidad Conclusiva y UFI Genérica, que ordenaron el secuestro y la vinculación de los poseedores a las causas. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para determinar la participación de las personas involucradas en los ilícitos.