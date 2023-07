En marzo, el EPRE anunció el financiamiento de la construcción de una línea eléctrica de 33 kV, que tiene doble terna y que en total recorrerá un total de 20 kilómetros. La obra es fundamental para el abastecimiento de electricidad a Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CanMe), que actualmente se encuentra abastecida de un tendido de poca capacidad y, teniendo en cuenta la posibilidad de que puedan llegar nuevos inversores, la idea es tener todo listo para un futuro. Ahora, el organismo estatal firmó un convenio con la empresa Disei, que ya se encuentra haciendo otros trabajos en la zona de Sarmiento y conoce el contexto en el cual trabajará. Con el contrato firmado entre ambas entidades y los pasos previos como el pedido de permisos en marcha, Oscar Trad, presidente del EPRE, indicó que la clave para que la construcción vaya a un buen ritmo y se termine en el plazo de 300 días es que los insumos, tanto para el tendido como para la subestación donde llegará el cableado, no tengan demoras. Es que, según indicó, hay problemas tanto en los fabricantes nacionales como en las importaciones.

La unión entre la estación de maniobras el Retamito con el predio de CanMe, ubicado en el El Acequión, resulta fundamental para el desarrollo productivo de la zona sur del departamento Sarmiento. En este marco es que el EPRE decidió financiar el proyecto y firmó en julio el convenio con una empresa que conoce la zona en la cual se construirá. El total del contrato con Disei es de $1.515.608.513, más un IVA de $318.277.787. Es decir, se firmó por más de $1.800 millones. Trad indicó que “siempre estas obras empiezan antes de que uno las vea”, porque la empresa se encuentra haciendo trabajos de ingeniería y de permisos para así comenzar con los trabajos en sí. El plazo de culminación de la obra es de 300 días, pero todo depende de que los insumos lleguen a tiempo.

“Hoy en día por el tema del cambio, el problema son las provisiones, hay mucha dificultad en los fabricantes y en las entregas de las provisiones. Todo lo que tiene que ver con la línea es de fabricación nacional, pero igual pueden presentarse demoras”, planteó el presidente de EPRE.

Trad explicó que el condicionante no solo reside en la fabricación nacional, industria que fundamentalmente brindará los insumos para el cableado. Si no que también lo importante se encuentra en algunos materiales necesarios para la subestación, que vienen del exterior y que deben importarse. “Todo lo que es de la subestación si es importado y ahí está la clave para que no haya demoras”, dijo el funcionario.

A pesar de la preocupación por la situación económica y el problema cambiario, que dificulta la compra de materiales en el exterior, la idea es que el tendido pueda culminarse en menos de un año. La urgencia reside en que, ante la espera de la reglamentación de la Ley 27.669, que regula el cannabis medicinal, hay más empresas interesadas en trabajar en el predio. Una vez que se reglamente el marco regulatorio, la demanda de electricidad en la zona crecerá exponencialmente.

“El tendido que hay en la zona sirve para lo que trabaja CanMe actualmente, pero no mucho más. Es una zona de desarrollo productivo que va a crecer más allá del cannabis. Además, tenemos experiencias de que cuando crecieron económicamente las zonas, se crearon grandes asentamientos”, dijo Trad al respecto.

Trad explicó que el método de financiamiento es una “maniobra financiera”. Esto quiere decir que el EPRE paga la obra, que es en este caso el tendido eléctrico, para luego recuperar el dinero con la ganancia de los emprendimientos que se asienten en la zona.

En la zona sur de Sarmiento se trabaja, además de CanMe, también hay industrias y plantaciones de olivos, pistacho, uva y minería no metalífera, ente otro. El tendido eléctrico también servirá para esto.