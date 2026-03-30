En el marco de las actividades programadas para Semana Santa 2026, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, lanzará nuevamente el programa de turismo inclusivo “San Juan Sin Barreras”.

Esta iniciativa, que se desarrolla por tercer año consecutivo, tiene como objetivo promover experiencias accesibles para personas con discapacidad, fortaleciendo el desarrollo de un turismo más equitativo e integrador en la provincia.

Las actividades se realizarán los días jueves 2 y sábado 4 de abril, en articulación con el Centro Educativo Terapéutico Esencial y el Centro Educativo Terapéutico Huarpes. instituciones con las que se trabajará de manera conjunta para garantizar la participación activa de los asistentes.

Durante ambas jornadas, los participantes recorrerán la Peatonal Maestro de América, donde formarán parte de la propuesta especial de Semana Santa “Paseando por el Carrascal”. Allí serán recibidos con degustaciones de mate cocido, sopaipillas y otros productos regionales.

El itinerario continuará por la Ruta Interlagos hasta el Dique Punta Negra, donde disfrutarán de un paseo en catamarán y de un espacio recreativo pensado para fomentar la integración y el contacto con la naturaleza.

Las salidas están diseñadas especialmente para que los participantes puedan conocer y disfrutar de algunos de los principales atractivos turísticos de San Juan.

El turismo accesible constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de destinos inclusivos, ya que promueve la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras tanto físicas como comunicacionales.

En este sentido, las políticas públicas orientadas a la accesibilidad no solo benefician a las personas con discapacidad, sino que impactan positivamente en toda la comunidad.

A través de “San Juan Sin Barreras”, la Secretaría de Turismo reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que favorezcan la inclusión, permitiendo que cada vez más personas puedan acceder y disfrutar del patrimonio natural y cultural de la provincia en condiciones de igualdad.



