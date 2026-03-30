Un operativo policial se desplegó este lunes por la siesta en el departamento Pocito, luego de que se reportara la presencia de una persona en el Canal Céspedes. El procedimiento culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en inmediaciones de Mendoza y Calle 16.

De acuerdo a los primeros datos, el aviso se originó cuando un menor advirtió la situación y alertó a su madre, quien dio intervención inmediata a las autoridades. A partir de ese llamado, se activó un rastrillaje en la zona para ubicar a la persona que había ingresado al canal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción y personal de bomberos, quienes participaron del operativo de búsqueda que se extendió por el cauce y sus alrededores. Finalmente, los rescatistas localizaron el cuerpo de la mujer, ya sin signos vitales.

Durante las tareas, se encontraron pertenencias personales en las cercanías, entre ellas una cartera con una tarjeta SUBE, aunque no se halló documentación que permita establecer su identidad.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, quien dispuso la toma de testimonios para reconstruir lo ocurrido. Por el momento, se busca determinar las circunstancias del hecho y confirmar la identidad de la víctima.