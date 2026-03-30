El ataque ocurrido en la Escuela Normal de San Cristóbal, en Santa Fe, que terminó con la muerte de un adolescente de 13 años y dejó a otros dos menores heridos, continúa bajo investigación con un fuerte hermetismo debido a que todos los involucrados son menores de edad.

Según informaron autoridades provinciales, con los datos recabados hasta el momento, no se trataría de un conflicto generado dentro del ámbito escolar. “No se trataba de un conflicto intraescolar”, indicaron, aunque aclararon que la investigación sigue en curso y no se descarta ninguna hipótesis.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, José Goity, señaló que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo” ni había requerido intervenciones previas de equipos socioeducativos. Sin embargo, precisó que se detectó una “situación intrafamiliar muy compleja”, que ahora forma parte de las líneas de análisis.

Tres ministros, fiscal y autoridades brindaron una conferencia en San Cristóbal.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Social, Victoria Tejeda, afirmó: “No tenemos ningún pedido de intervención con respecto a la persona que se nombra como agresor”. Además, indicó que el Estado provincial ya trabaja en la asistencia a la familia de la víctima y en el acompañamiento a la comunidad educativa.

Tras el hecho, se dispuso la suspensión de clases por al menos tres días mientras intervienen equipos socioeducativos en la institución. El objetivo es contener a alumnos, docentes y familias, además de relevar información que aporte a la investigación.

En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que el agresor es un menor no punible según la legislación vigente. En ese sentido, explicó que se avanzará en una estrategia conjunta con áreas de Niñez y Desarrollo Humano para definir las medidas a adoptar.

“El proceso se maneja con un alto grado de reserva por tratarse de menores”, indicó el funcionario, y remarcó que no se difundirán detalles sensibles durante la etapa investigativa.

El caso es considerado inédito por las autoridades provinciales, que remarcaron la necesidad de un abordaje integral que combine la investigación judicial con el análisis de los factores sociales y familiares, además de la asistencia a las víctimas.