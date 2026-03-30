Lunes 30 de Marzo
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Deportes > Al mejor de cinco partidos

UPCN tiene rival y fecha para la final de la Liga Argentina de Voleibol

El desenlace del torneo federal será con el equipo de Ciudad Vóley, que le ganó a Tucumán de Gimnasia. La definición será en el próximo sábado 4 de abril.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
UPCN tendrá la serie final bastante díficil porque empieza de visitante.

Después de haber vencido a Monteros, UPCN San Juan Vóley, está preparado para la final de la Liga Argentina y deberá enfrentar a Ciudad Vóley a la serie de mejor de cinco partidos. El primero será este sábado 4 de abril. 

El calendario de este emocionante torneo federal se resolverá en un desenlace que promete ser intenso. El equipo sanjuanino comenzará la serie en condición de visitante. Luego, la definición se trasladará al estadio en Trinidad, mientras que el eventual quinto partido se jugará nuevamente en la sede de Ciudad Vóley.

El cronograma es el siguiente

Final 1: Sábado 04/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley.

Final 2: Lunes 06/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley.

Final 3: Sábado 11/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley.

Final 4: Lunes 13/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley.

Final 5: Sábado 18/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley.

Los partidos podrán seguirse por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.
 

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