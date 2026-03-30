La emoción de familias que cumplieron el sueño de la casa propia en Sarmiento

Detrás de cada llave entregada este lunes en el Barrio Solares del Sur, en Sarmiento, hay una historia de lucha y paciencia. El acto oficial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego no fue solo un protocolo político; fue el cierre de capítulos de incertidumbre para decenas de familias que, entre abrazos y llantos, finalmente pudieron abrir la puerta de su propio hogar.

Una de las historias más conmovedoras fue la de una vecina que recibió su vivienda tras tres décadas de gestiones. "Es una sensación de felicidad y de tristeza también. Hace 30 años que estamos en esto; lo inició mi esposo, él ya no está conmigo, pero acá está, me llegó. Es una bendición", confesó con la voz quebrada mientras apretaba las llaves contra su pecho.

Para otra familia sarmientina, la adjudicación tuvo un tinte casi milagroso. Compuesta por papá, mamá y tres hijos (dos nenas y un varón), la alegría fue doble. "Estamos muy contentos de salir sorteados, es algo que esperábamos hace mucho", comentaron.

Lo curioso es que la integrante más pequeña de la casa nació apenas el jueves pasado. "Se puede decir que vino con la casa bajo el brazo", bromearon los padres, quienes ahora podrán criar a su recién nacida en un ambiente propio y seguro, dejando atrás los años de alquileres o préstamos.

Axel, de tan solo 12 años, no podía ocultar su sonrisa. Para él, tener una habitación propia es un cambio radical de vida. "Estoy muy contento de vivir acá. Antes vivíamos en un departamento que nos habían prestado en la casa de mi papá", relató el pequeño con la timidez propia de su edad pero con la claridad de quien sabe que su realidad cambió para siempre.

Para su familia, la suerte estuvo de su lado desde el principio: "Es el primer sorteo al que nos presentábamos y gracias a Dios nos tocó", explicaron mientras Axel ya imaginaba cómo decorar su nuevo espacio.

La jornada en el sur sanjuanino terminó con mudanzas improvisadas y brindis vecinales. El Barrio Solares del Sur ya no es un conjunto de paredes y techos de construcción; desde hoy, son hogares llenos de anécdotas que esperaron demasiado tiempo para ser contadas bajo un techo propio.