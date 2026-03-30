Este lunes 30 de marzo, la Municipalidad de Capital inauguró la pavimentación de avenida Alem, una obra clave para la circulación en la ciudad. El tramo intervenido conecta calles estratégicas y mejora la transitabilidad en una zona con alto flujo de vecinos, comercios y servicios públicos.

El tramo intervenido se extiende desde calle 9 de Julio hasta la lateral de Circunvalación, con una superficie total de 20.665 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron repavimentación, señalización horizontal, mejoras en iluminación, reacondicionamiento de acequias, construcción de cordones, banquinas y rampas.

Durante el acto, la intendenta Susana Laciar destacó la importancia de la obra para los vecinos. “Hoy estamos inaugurando esta esperadísima obra de pavimentación de la avenida Alem”, señaló. Además, remarcó que el objetivo es mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en uno de los principales corredores de la ciudad.

Susana Laciar, intendente de Capital junto a Marcelo Orrego, gobernador provincial y demás funcionarios. (Foto: DIARIO HUARPE)

Según precisaron, la intervención beneficia de manera directa a unas 360 familias de la zona y a otras 1.800 del barrio Bardiani y sectores aledaños, que utilizan diariamente esta arteria como vía de conexión norte-sur. “Esto implica un conector importantísimo de nuestra ciudad capital”, afirmó Laciar.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego indicó que la pavimentación impacta en la vida cotidiana de los vecinos. “Sabemos que cambia la vida de la gente”, expresó, y agregó que se trata de una zona con alto tránsito, presencia de comercios y dependencias públicas.

"En tiempos tan difíciles, donde de las crisis económicas no se sale de un día para otro, nuestra provincia sigue avanzando sin mirar atrás, siempre mirando hacia adelante, entendiendo que tenemos por delante un futuro promisorio", destacó el jefe provincial.

Marcelo Orrego brindó un discurso en el acto inaugural. (Foto: DIARIO HUARPE)

Desde el municipio informaron que los trabajos forman parte de un plan más amplio de mejora de infraestructura urbana, que incluye otras calles de la Capital como Urquiza y Brasil, actualmente en ejecución.