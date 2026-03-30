El caso del estudiante de 15 años de edad que mató a su compañero, identificado Ian Cabrera e hirió a dos chicos más en la Escuela Mariano Moreno, ha sacudido el clima social de San Cristóbal, a medida que se va conociendo más información en torno a la tragedia.

En las posteriores horas, fue conociéndose por los testimonios de estudiantes y de vecinos de la ciudad, que el atacante usó una escopeta que era de su abuelo y que habría ingresado a la escuela escondida en una funda de guitarra. Tras el grito de “sorpresa”, empezó a disparar para todas direcciones.

Los jóvenes que presenciaron el hecho, dijeron en entrevistas posteriores que el chico “nunca sufrió bullyng” y afirmaron que “Si no lo frenaban hubiera matado a más personas”.

Además, señalaron que era “tranquilito” y no molestaba a nadie, al punto de que no se imaginaban que podría generar “esa tragedia”.

Sobre el momento del ataque, dijeron que “cuando va al baño se escucha el primer estruendo”, relataron los chicos, que al momento siguiente se dieron cuenta que se trataba de una escopeta y empezaron a correr.

Por los comentarios de otros alumnos, la mamá del estudiante agresor sufría de abuso por el padrastro y que, además, había intentado suicidarse. Mientras que el padrastro, tenía problemas de adicción.

Las horas críticas después del tiroteo

Los seis alumnos que ingresaron inicialmente a la guardia del hospital de la localidad santafecina de San Cristóbal, con heridas superficiales, ya fueron dados de alta, tras determinarse que ninguno requería internación.

De momento, quedan dos chicos internados. Uno está en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial, en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico. Otro joven de 15 años fue trasladado al Hospital de Rafaela y continúa internado en sala de internación general de ese establecimiento, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.

Actuación judicial

Mientras avanza la investigación, por la tarde habló el abogado del chico agresor. En diálogo con la prensa, Néstor Oroño dijo que fue con fue contactado por el padre, luego del trágico episodio.

“De una manera imprevista se produjo este hecho lamentable. (El joven) No había exteriorizado signos de violencia, pero había tenido algunos episodios de atentados contra su propia vida”, señaló el letrado.

En esa línea, explicó: “Había sido víctima de varios episodios de bullying. Los intentos de suicidio motivaron a que estuviera bajo tratamiento psicológico. Pero nada hacía prever que desarrollara un episodio de violencia como lo que sucedió”.

De todas formas, aclaró: “Nosotros sabemos de qué lado estamos técnicamente, pero la familia de la víctima fatal está muy golpeada y no queremos subvertir los roles ni las posiciones. Esto es una tragedia”.

“Tenemos una certeza y es que el papá no utiliza armas, no era de él y no cazaba. ¿Cómo la procuró y de dónde? Eso lo tendrá que determinar la investigación”, concluyó.

Sin embargo, el abuelo del adolescente declaró que el arma en cuestión es de su propiedad, que estaba guardada en su casa, según informaron otras fuentes.

Tras el tiroteo, el arma junto con cartuchos fue secuestrada por la policía en el baño de la escuela, donde se realizó un relevamiento fotográfico y criminalístico. Allí se encontraron dos vainas servidas, varios cartuchos cal. 12/70 UAB, un taco contenedor cartucho, perdigones y una mochila y un buzo de color negro. La policía también realizó un dermotest del atacante, que brindó resultado positivo en ambas manos.

Repercusiones sociales

El Racing Lawn Tennis Club, institución a la que asistía el adolescente que este lunes disparó en la Escuela N°40, permanecerá cerrado durante el resto del día “debido a los hechos de público conocimiento, que enlutan profundamente a toda la comunidad”, informó el club en un comunicado.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectado”, agregó el escrito.



