Un violento episodio se registró este lunes por la mañana en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente y dejando a otros ocho heridos.

La víctima fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años. El ataque ocurrió en el patio interno del establecimiento, mientras los estudiantes se encontraban reunidos para el acto de izamiento de la bandera.

Según las primeras reconstrucciones, el agresor ingresó al lugar con una escopeta que llevaba oculta en un estuche. En ese contexto, efectuó al menos cinco disparos, lo que generó una rápida dispersión de los alumnos, que escaparon del lugar en medio de gritos y corridas.

El atacante fue reducido por un asistente escolar que intervino en el momento del hecho y logró inmovilizarlo hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, el menor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes de la investigación indicaron que el arma utilizada pertenecería a un familiar del adolescente. Además, confirmaron que el tirador no registraba antecedentes y que, hasta el momento, no hay constancia de situaciones de conflicto previas entre él y la víctima.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud con lesiones de diversa consideración. En paralelo, se inició un operativo de asistencia y contención para estudiantes y familias.

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que busca establecer las circunstancias del hecho y determinar cómo el menor accedió al arma utilizada en el ataque.