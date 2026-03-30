En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, nos visita la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina y medicina integrativa, para abordar un tema clave en esta época del año: el cuidado de la salud respiratoria a través de las plantas medicinales.

Con la llegada del frío, aumentan los cuadros respiratorios, pero la especialista propone cambiar la mirada. “En vez de decir qué hago para no enfermarme, es qué hago para fortalecer este terreno, esta inmunidad”, explicó. En ese sentido, destacó que no es solo el clima el responsable de las enfermedades, sino también factores como el estrés, la alimentación y el estado del sistema inmune.

“El frío reseca las mucosas, hay menos sol, menos vitamina D, estamos en ambientes cerrados y hay más contagios”, detalló. Sin embargo, subrayó que el verdadero punto de partida está en cómo responde el organismo: “Si estamos fuertes nos adaptamos, pero si estamos débiles nos enfermamos”.

Inmunidad, intestino y hábitos: la base de todo

Uno de los conceptos más relevantes que dejó la entrevista es el rol central del intestino en la salud general. “Hoy sabemos que el 70 o 80% de nuestra inmunidad está en el intestino”, afirmó Cáceres. Por eso, una alimentación rica en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados resulta clave, especialmente en invierno, cuando suelen predominar comidas más pesadas.

A esto se suman otros pilares fundamentales: el descanso, la regulación del estrés y la respiración consciente. “Inhalar por la nariz, llenar los pulmones y exhalar también por nariz, con cinco respiraciones al día, mejora nuestra inmunidad”, indicó.

Desde la medicina integrativa, la propuesta no es reemplazar tratamientos convencionales, sino complementarlos. “Las plantas acompañan y se potencian cuando están sostenidas por buenos hábitos”, resumió.

Las plantas que ayudan a respirar mejor

En este contexto, las plantas medicinales aparecen como grandes aliadas. Sin embargo, la especialista fue clara en derribar un mito: “Muchas veces se piensa que porque es natural es inofensivo, pero si lo tomo en exceso o en dosis incorrectas puede ser tóxico”.

Entre las más recomendadas para la salud respiratoria, mencionó la equinácea, útil para fortalecer las defensas, aunque contraindicada en personas con enfermedades autoinmunes. También destacó la manzanilla, “una planta muy inocua” que puede ser consumida por niños, adultos y embarazadas, ideal para aliviar irritaciones y además favorecer la digestión.

El tomillo y el orégano, por su parte, tienen propiedades expectorantes, antivirales y antibacterianas, siendo útiles en casos de tos o resfríos. Otra planta destacada es el yantén, común en jardines y plazas, que actúa como cicatrizante y mucolítico, ayudando tanto en tos seca como con flemas.

En cuanto al eucalipto, su uso más efectivo es mediante inhalaciones. “La mejor forma de usarlo es en vapor, ayuda a descongestionar”, explicó, aunque advirtió que no se recomienda en niños menores de 2 años.

Recetas caseras y cuándo consultar

Durante la entrevista, Cáceres compartió dos recetas simples y efectivas. Para la tos con flemas, sugirió una infusión con jengibre, tomillo, yantén, manzanilla, limón y miel. “Nos ayuda a expectorar, protege las mucosas y las suaviza”, indicó.

Para la tos seca, recomendó un jarabe natural a base de cebolla y miel, que se deja reposar varias horas hasta obtener un líquido que puede consumirse varias veces al día.

De todos modos, fue enfática en la importancia de no reemplazar la consulta médica en casos más complejos. “Si hay fiebre o dificultad respiratoria, siempre consultar”, remarcó.

Una mirada integral de la salud

Más allá de las plantas, el mensaje final apunta a comprender la salud como un todo. “No podemos estar esperanzados en que la planta haga todo. Es un conjunto que debemos acompañar”, concluyó.

En tiempos donde crece el interés por lo natural, la fitomedicina se posiciona como una herramienta valiosa, siempre que se utilice con información y responsabilidad.