Una nueva modalidad de estafa en WhatsApp comenzó a circular y genera preocupación por su alcance y nivel de engaño. El fraude permite a los delincuentes tomar control de cuentas y acceder a contactos, conversaciones y archivos personales sin que la víctima lo advierta.

El método, conocido como “ghost pairing” o vinculación fantasma, no vulnera directamente la seguridad de la aplicación, sino que engaña al usuario para que otorgue acceso a su cuenta. Todo comienza con un mensaje llamativo como “¿vos sos el de la foto?” o “mirá este video”, que busca despertar curiosidad o urgencia.

Al hacer clic en el enlace, la persona es redirigida a una página falsa que imita plataformas conocidas. Allí se le solicita ingresar su número y completar una supuesta verificación. En realidad, ese proceso genera un código legítimo que permite vincular la cuenta a otro dispositivo controlado por el estafador.

A partir de ese momento, el atacante puede acceder a chats, fotos, audios y contactos, además de enviar mensajes en nombre de la víctima para continuar la estafa con otras personas. Lo más peligroso es que el acceso puede pasar desapercibido, ya que la cuenta sigue funcionando con normalidad.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan no abrir enlaces sospechosos, desconfiar de mensajes inesperados y revisar periódicamente los dispositivos vinculados dentro de la aplicación. También sugieren activar la verificación en dos pasos para sumar una capa extra de protección.

El crecimiento de este tipo de fraudes vuelve a poner en foco la importancia de la prevención y el uso responsable de las herramientas digitales, en un contexto donde los ataques ya no buscan fallas técnicas, sino errores humanos.