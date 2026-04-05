La ex primera dama Juliana Awada celebró su cumpleaños número 52 en un exclusivo destino del Caribe, rodeada de sus hijas y un grupo cercano de amigos, en lo que fue su primer festejo tras la separación de Mauricio Macri.

Las imágenes del festejo fueron compartidas en sus redes sociales, donde se la vio disfrutando de la playa, el sol y momentos íntimos en familia. En una de las postales más destacadas, posó junto a sus hijas Valentina y Antonia y escribió: “52 años con lo más lindo de mi vida”.

Juliana Awada, espléndida, junto a una amiga en su festejo de cumpleaños. (Instagram @juliana.awada)

El viaje tuvo lugar en la isla de Saint Barthélemy, un destino reconocido por su exclusividad, donde Awada combinó jornadas de relax con cenas privadas frente al mar. Las fotos también reflejaron su estilo característico, con looks de playa y un outfit elegante en tonos negros para la celebración nocturna.

El cumpleaños tuvo un significado especial, ya que se dio a pocos meses de confirmarse la ruptura con el exmandatario, tras más de 15 años de relación y una hija en común. En ese contexto, la empresaria eligió un perfil bajo y un entorno íntimo para celebrar esta nueva etapa personal.

Lejos de la exposición mediática y del ámbito político, Awada mostró un costado más relajado y familiar, priorizando el tiempo con sus afectos y marcando el inicio de una etapa distinta en su vida.