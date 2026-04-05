Un nuevo y amplio operativo de búsqueda se desplegó este domingo en el departamento 25 de Mayo para dar con el paradero de Oscar Alberto Quiroga, en el marco de una investigación que ya abarca más de 100 kilómetros cuadrados recorridos.

(Foto gentileza MPF)

Las tareas se concentran en las zonas de Santa Rosa y La Chimbera, donde desde primeras horas de la jornada trabajan alrededor de 100 efectivos policiales, organizados en cuadrillas que avanzan por sectores delimitados tanto por tierra como por aire.

(Foto gentileza MPF)

El procedimiento está coordinado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Ignacio Achem, con la intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Policía de San Juan, encabezadas por Enrique Delgado y el jefe de Policía, Néstor Álvarez.

En el operativo participan diversas unidades especializadas, entre ellas GERAS, D8, COE, Búsqueda y Rescate D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, Canes, Policía Rural, Bomberos, personal de la Comisaría 32 de Casuarinas y la Unidad Operativa de La Chimbera.

El rastrillaje se realiza mediante un sistema de cuadrículas que permite cubrir de manera exhaustiva el terreno, con apoyo tecnológico a través de seis drones que sobrevuelan la zona para ampliar el campo de búsqueda.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el momento se llevaron adelante allanamientos en distintos domicilios, el secuestro de material considerado de interés para la causa y la detención de tres personas vinculadas a la investigación.

Pese al amplio despliegue y el avance de las tareas, hasta el momento no se logró dar con el paradero de Quiroga, por lo que los operativos continuarán en las próximas horas con la misma intensidad.