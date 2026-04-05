Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo en un ranking internacional que evalúa productos gastronómicos a nivel global, consolidando una vez más al país como referente en este clásico dulce. Alfajor

El primer puesto fue para La Olla de Cobre, una marca artesanal originaria de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, que se destacó por la calidad de sus ingredientes y su proceso de elaboración.

Según el ranking elaborado por la guía gastronómica Taste Atlas, el producto sobresale por su alto contenido de cacao, su equilibrio con el dulce de leche y su impronta artesanal, características que lo posicionaron por encima de otras marcas reconocidas.

El listado incluyó mayoritariamente alfajores argentinos, lo que refleja el fuerte dominio del país en este tipo de elaboración. Entre los destacados también aparecen marcas como Cachafaz, La Goulue y Señor Alfajor.

El reconocimiento se suma a otros premios obtenidos por productores nacionales en competencias internacionales, donde el alfajor argentino suele destacarse por su variedad, calidad y tradición.

En cuanto a dónde conseguirlo, La Olla de Cobre comercializa sus productos principalmente en su local de San Antonio de Areco y a través de canales de venta online, lo que permitió que su fama trascendiera fronteras y llegue a consumidores de distintos países.

El logro refuerza el lugar del alfajor como uno de los emblemas de la gastronomía argentina, con una historia que combina tradición, innovación y un fuerte arraigo cultural.