El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, descartó aplicar una suba plena en los precios de los combustibles al considerar que eso provocaría una caída aún mayor en el consumo. La decisión se enmarca en un contexto de volatilidad internacional del petróleo y retracción de la demanda interna.

Según explicó el ejecutivo, la petrolera optó por trasladar a los surtidores “solamente el impacto real en los costos”, evitando incrementos más agresivos que podrían afectar directamente a los usuarios.

Marín sostuvo que aplicar una suba completa “iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad”, marcando así la estrategia de la compañía frente al escenario económico actual.

El titular de la empresa también remarcó que la política de precios apunta a no especular y a sostener la relación con los consumidores, a quienes definió como el eje central del negocio. En ese sentido, destacó que la compañía busca equilibrio entre rentabilidad y demanda.

En paralelo, el directivo valoró el contexto internacional como una oportunidad para el país en materia energética, al señalar que la Argentina aparece como un proveedor confiable en un escenario global atravesado por conflictos.

Las definiciones se dieron luego de un fallo favorable en Estados Unidos que alivió la situación judicial de la empresa, lo que, según Marín, abre un panorama más optimista para el sector energético local.