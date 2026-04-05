Un pequeño pueblo de apenas 40 habitantes lanzó una convocatoria para atraer nuevos vecinos con una propuesta inusual: casa gratis, trabajo asegurado y la posibilidad de empezar una nueva vida en plena montaña. La iniciativa busca revertir la despoblación que afecta a distintas zonas rurales de España.

La localidad es Arenillas, ubicada en la provincia de Soria, donde las autoridades y la comunidad impulsan un plan para sumar residentes estables y garantizar la continuidad del pueblo. En ese marco, se pusieron a disposición viviendas municipales completamente equipadas y sin costo de alquiler.

Además del alojamiento, la propuesta incluye un empleo fijo, principalmente vinculado a tareas de mantenimiento y rehabilitación de edificios, con un puesto como albañil. También existe la posibilidad de gestionar el bar social, un espacio clave para la vida comunitaria.

El plan está orientado especialmente a familias con hijos, con el objetivo de sostener el crecimiento poblacional. En ese sentido, se garantiza transporte escolar gratuito hacia localidades cercanas, facilitando el acceso a la educación.

La convocatoria tuvo una fuerte repercusión y en pocos días recibió más de un centenar de postulaciones de personas interesadas en dejar la ciudad y apostar por una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza.

Rodeado de paisajes rurales, campos de lavanda y con una fuerte identidad comunitaria, Arenillas se posiciona como una alternativa para quienes buscan cambiar de rumbo y radicarse en un entorno más simple y sustentable.