El Cuesta del Viento Big Air 2026 tuvo un cierre de alto nivel en Rodeo, departamento Iglesia, con una gran convocatoria de público y competidores que consolidaron al evento como uno de los más importantes del continente en kitesurf. Durante varios días, el dique fue escenario de maniobras extremas y un espectáculo deportivo de primer nivel.

(Gentileza)

La competencia se desarrolló del 31 de marzo al 5 de abril en el Dique Cuesta del Viento, uno de los mejores escenarios del mundo para este tipo de disciplina gracias a sus condiciones de viento constantes y su entorno natural privilegiado.

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El evento reunió a riders de distintos puntos del país y del exterior, quienes protagonizaron saltos de gran altura y complejidad en la modalidad Big Air, una de las más espectaculares del kitesurf. La competencia volvió a destacarse como una de las pocas de este tipo en el continente americano.

Ganadores y participantes. (Gentileza)

Además del aspecto deportivo, el cierre incluyó propuestas recreativas y turísticas que convocaron a visitantes durante toda la semana, generando un fuerte impacto en la economía local. Rodeo se transformó así en el epicentro de la actividad, con una importante afluencia de turistas.

El Cuesta del Viento Big Air reafirma año a año su crecimiento y su relevancia internacional, posicionando a San Juan como destino clave para los deportes extremos y consolidando al dique como uno de los escenarios más atractivos del mundo para el kitesurf.