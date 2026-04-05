Anses confirmó el calendario de pagos de abril de 2026 y detalló quiénes serán los primeros en cobrar. Como ocurre cada mes, las Pensiones No Contributivas (PNC) encabezan el cronograma, con inicio de pagos desde el viernes 10 de abril.

Según el esquema oficial, los primeros beneficiarios en percibir sus haberes serán aquellos con DNI terminados en 0 y 1 dentro del grupo de PNC, seguidos en los días posteriores por el resto de las terminaciones hasta completar el padrón.

En paralelo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima también comenzarán a percibir sus haberes desde el 10 de abril, con pagos escalonados según la terminación del DNI hasta el 23 del mismo mes.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán más adelante, a partir del 24 de abril y hasta fin de mes, también bajo el mismo esquema de orden por documento.

El calendario incluye además un bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran la mínima, en el marco de la actualización de haberes por inflación.

Desde el organismo recordaron que todas las fechas están organizadas para evitar aglomeraciones y garantizar una distribución ordenada de los pagos, que se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.