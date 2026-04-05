Una pareja fue encontrada sin vida dentro de un auto volcado en un canal de riego en Tucumán, luego del fuerte temporal que azotó a la provincia y había generado un intenso operativo de búsqueda desde el sábado.

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes regresaban de un casamiento en Tafí Viejo. Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el vehículo en el que se trasladaban, un Nissan Versa blanco, fue arrastrado por la fuerza del agua durante la tormenta. Al llegar a un canal de riego, el auto se dio vuelta y quedó atrapado, lo que habría provocado la muerte de ambos ocupantes.

La pareja había sido vista por última vez alrededor de las 21, cuando salieron de una fiesta y decidieron esperar dentro del auto a que disminuyera la intensidad del temporal antes de emprender el regreso a su casa.

La preocupación comenzó horas más tarde, cuando no llegaron a destino. Cerca de la medianoche, la niñera que cuidaba a su bebé de nueve meses alertó a la familia al notar la ausencia prolongada.

“Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó una familiar, lo que derivó en la radicación de una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, quienes finalmente localizaron el vehículo con ambos cuerpos en su interior.

Por estas horas, se esperan los resultados de las pericias judiciales para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia en medio del feroz temporal que afectó a la provincia.

Un menor murió electrocutado

Por otro lado, un nene de 12 años falleció tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba en una zona anegada por el fuerte temporal. El hecho ocurrió en plena vía pública. El menor, identificado como Lisandro, se encontraba volviendo a su casa de jugar al fútbol con amigos cuando recibió una descarga eléctrica.

De acuerdo con lo informado por Contexto Tucumán, el niño era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria. La tragedia generó una fuerte conmoción social, amplificada por la difusión en redes sociales de un video que muestra el momento en que su padre llega al lugar.

En las imágenes se observa al hombre desorientado, caminando entre el agua acumulada, hasta que finalmente se desploma. Los gritos de dolor reflejan el impacto inmediato de la pérdida.