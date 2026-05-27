La Armada Argentina abrió nuevas convocatorias de ingreso y desde la Delegación Naval San Juan sus integrantes explicaron cómo es la vida de quienes forman parte de la fuerza. El Suboficial Mayor Roberto Héctor Baccaro aseguró que la carrera naval combina viajes, formación, disciplina y experiencias permanentes lejos de la rutina. “Es una aventura constante y ningún día termina siendo igual al otro”, resumió.

“Muchas veces les digo a los chicos que hoy pueden despertarse en un buque en Mar del Plata y mañana estar navegando rumbo a la Antártida para un ejercicio internacional”, expresó a DIARIO HUARPE Baccaro al describir el ritmo de vida dentro de la Armada.

“El día a día cambia constantemente. No es un trabajo donde todos los días se hace exactamente lo mismo”, agregó.

Para el suboficial, uno de los aspectos más importantes de la experiencia naval es el vínculo humano que se genera entre quienes integran la fuerza. “La Armada es una gran familia naval. Todos dependemos del compañero que tenemos al lado y eso crea una unión muy fuerte”, afirmó.

También destacó el rol que tiene la institución en la formación personal de los jóvenes. “Acá se fortalecen valores como el honor, el servicio, la camaradería y el respeto. Los jóvenes aprenden a trabajar con otras personas y a liderar grupos humanos”, señaló.

“Muchas veces eso no se aprende en otros ámbitos. Acá entienden lo importante que es el trabajo en equipo y el compromiso con el otro”, agregó.

“Lo que más atrae es la aventura”

El Suboficial Principal Gustavo Jerez contó que eligió la Armada por el tipo de experiencias que ofrece la carrera. “Lo que más me llamó la atención fueron los desafíos y la aventura. Siempre quise hacer algo distinto y salir de una vida rutinaria”, sostuvo.

“Dentro de la Armada tenemos aviación naval, infantería de Marina, submarinos y flota de mar. Eso hace que uno pueda cambiar constantemente de experiencias y de funciones”, explicó.

“La vida naval moderna se hace mucho más llevadera porque nunca es exactamente igual. Siempre aparecen nuevos destinos, nuevas tareas y nuevos desafíos”, agregó Jerez.

Además, destacó que la carrera permite construir un proyecto de vida estable. “Uno forma vínculos muy fuertes, aprende un oficio y también adquiere herramientas para conducir personas y trabajar bajo presión”, indicó.

Cómo anotarse para ingresar

Actualmente la Armada mantiene abiertas distintas convocatorias para tropa voluntaria, Escuela de Suboficiales y Escuela Naval Militar. En el caso de tropa voluntaria, la inscripción estará habilitada hasta el 12 de junio para jóvenes de entre 18 y 24 años con séptimo grado aprobado.

“Las escuelas son gratuitas, tienen modalidad de internado y además brindan ayuda económica mensual. También ofrecen títulos universitarios y técnicos”, explicó Baccaro.

Quienes quieran conocer requisitos, fechas de inscripción y documentación necesaria pueden ingresar al sitio oficial de incorporación de la Armada Argentina: https://incorporacion.armada.mil.ar/.