Luego de participar en Mendoza de la reunión encabezada por Mauricio Macri junto a referentes del PRO de distintas provincias, el presidente de la juventud PRO de San Juan, Agustín Prado, defendió el rol del espacio en el escenario político nacional y provincial, y destacó que el partido que representa fue “el primero que puso la semilla del cambio”, marcándole la cancha al mileismo.

En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Prado remarcó que el PRO fue el espacio que inició el proceso de transformación política que luego capitalizaron otros sectores. “Yo lo que creo es que el PRO fue el primero que puso la semilla del cambio. Nosotros fuimos los pioneros en ese sentido”, sostuvo.

En esa línea, también reivindicó el acompañamiento que el partido le dio al gobierno nacional pese a estar en la oposición. “Mauricio reta a cualquier persona que le diga qué partido político, siendo oposición, le dio tantas herramientas a un gobierno oficialista para que pudiera llevar las transformaciones de fondo que hacían falta”, expresó.

Además, destacó que el PRO apoyó distintas medidas “sin importar si nos daban algo” y afirmó que el espacio siempre estuvo “del lado de la construcción”.

Prado también hizo foco en la actualidad del partido en San Juan y, tras la salida de dos dirigentas del espacio como fueron Verónica Benedetto y Belén Barboza, quien dejó la Secretaría de Turismo, rechazó las versiones que hablan de debilitamiento interno. “Yo creo que el PRO siempre está fuerte”, afirmó.

El dirigente juvenil señaló que parte de la dirigencia hoy integra el gobierno provincial dentro de la coalición oficialista y consideró que eso explica parte del escenario actual. “Hay muchos que están abocados a la gestión y eso me parece correcto”, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que el partido continúa renovándose y formando dirigentes. “Tenemos un montón de otra gente capacitada que está lista al pie del cañón”, aseguró.

Incluso, relativizó las salidas de algunos dirigentes del espacio y destacó que el recambio es permanente. “Así como se van otras personas, llegan otras personas nuevas”, manifestó.

Prado insistió en que el objetivo central debe estar puesto en la gestión y no en las disputas personales. “Hay que dejar de ver nombres propios y llevarle la solución a la gente”, expresó.

En ese contexto, Prado también dejó abierta la puerta a ocupar un rol electoral o de gestión en el futuro y deslizó que su principal aspiración política está Capital. Además, afirmó que “nosotros estamos preparados para la hora que nos toque” y remarcó que el objetivo del espacio es formar dirigentes “para no ser unos ineptos en el lugar que nos toque estar”.

Agustín Prado / Juventud del PRO San Juan