En medio de la discusión por una nueva ley electoral en San Juan, Fernando Patinella adelantó que uno de los principales ejes que impulsará el espacio de ADN-LLA será ampliar el financiamiento privado de los partidos políticos y campañas electorales.

El legislador confirmó que trabajan en un proyecto propio para debatir en la Cámara de Diputados y remarcó que “aspectos que creo son importantes discutir, que tienen que ver con la resolución de candidaturas dentro del ámbito interno de cada uno de los partidos y, por otro lado, el tema de financiamiento del partido político”, afirmó.

Patinella sostuvo que actualmente existen demasiadas restricciones para los aportes privados y consideró que eso termina favoreciendo mecanismos informales de financiamiento. “Se establecen limitaciones severas hacia el aporte de los privados para las campañas políticas y en realidad lo único que termina dando pie es a que se generen apoyos pero que no estén blanqueados”, expresó.

En ese sentido, aseguró que propondrán cambios concretos en la legislación provincial para permitir una mayor participación privada en el sostenimiento de campañas electorales. Vamos a tratar de impulsar un financiamiento privado de los partidos políticos para campañas políticas”, remarcó.

Además, explicó que actualmente los aportes privados ya están contemplados, aunque bajo fuertes restricciones. “Está previsto, pero con muchas limitaciones en cuanto a la posibilidad de los aportantes”, señaló.

El diputado indicó que el espacio libertario buscará ampliar tanto los montos permitidos como el universo de personas o sectores habilitados para aportar recursos económicos.

“Somos de la idea, tal cual se ha plasmado a nivel nacional, de ampliar esa posibilidad de apoyo en cuanto a los montos y la posibilidad de quienes pueden aportar”, sostuvo.

En cuanto al resto del debate electoral, Patinella consideró que existe amplio consenso para avanzar con la boleta única papel y marcó diferencias con iniciativas que buscan restaurar las PASO en San Juan.

“Hay consenso suficiente” para implementar la boleta única, afirmó, al tiempo que cuestionó los proyectos que pretenden “continuar con el sistema de la boleta sábana”.

También confirmó que esperan conocer el proyecto definitivo del oficialismo para medir coincidencias y posibles diferencias. “Nos interesa ver qué posición van a tomar con el sistema de lemas o de candidatos”, concluyó.