Las risas, las anécdotas escolares y una competencia cada vez más ajustada volvieron a ser protagonistas en una nueva edición de “UPD Unidos por el Desafío”, el ciclo de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes sanjuaninos en busca del ansiado viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Esta vez, el duelo enfrentó a dos cursos con perfiles completamente distintos: por un lado, el divertido y unido 5to 1ra de la Escuela Julia León, de Rivadavia; por el otro, el inquieto y “quilombero” 5to B del Colegio Bilingüe Saint Paul, de Capital. Desde el arranque, ambos dejaron claro que la competencia iba a tener de todo: tensión, errores inesperados y momentos desopilantes dignos de carpeta de preceptoría.

Escuela Julia León, 5to 1ra, Rivadavia y Colegio Bilingüe Saint Paul, 5to B, Capital. FOTO HUARPE.

Representando a la Escuela Julia León estuvieron Ludmila Quiroga e Isaías Flores, acompañados por la vicedirectora Cyntia Joana Castro. Los estudiantes definieron a su curso como un grupo que siempre encuentra motivos para divertirse y mantenerse unido, incluso en los momentos complicados. De hecho, recordaron entre risas una de las mayores locuras que hicieron juntos: faltar todo el curso sin avisar para asistir a la firma con una empresa de la fiesta de egresados. La travesura terminó con sanciones, pero también quedó como una de esas historias que —según confesaron— seguramente recordarán toda la vida.

Enfrente estuvieron Guadalupe Ares y Clara Benelbaz, del Colegio Bilingüe Saint Paul, acompañadas por el profesor Marcelo Arce. Ellas describieron a su curso como muy inquieto y revoltoso, capaz de unirse para cualquier plan. Entre las anécdotas más recordadas apareció una puerta abollada y haber acumulado la mayor cantidad de sanciones en apenas un mes durante el año pasado.

Cursos distintos, misma energía competitiva

La competencia arrancó mejor para el equipo azul de Julia León, que respondió correctamente preguntas de geografía, lengua y matemática, mientras Saint Paul tropezó en historia y ciencia. Así, el marcador comenzó a inclinarse rápidamente.

Sin embargo, el equipo naranja logró reaccionar en las rondas siguientes. Apostaron fuerte, evitaron algunos comodines y consiguieron descontar en matemática y lengua, manteniendo el suspenso hasta el final del programa.

A medida que avanzaban las rondas, los nervios empezaron a sentirse en el estudio. Hubo respuestas rápidas, silencios incómodos y festejos que explotaban apenas aparecía la palabra “correcto”. El marcador llegó ajustado a las últimas instancias, dejando a ambos cursos peleando punto a punto.

Finalmente, la definición llegó en la séptima ronda. Allí, el equipo azul acertó deportes, mientras Saint Paul no logró responder correctamente geografía. Con ese cierre, la Escuela Julia León consiguió avanzar de ronda y quedó un paso más cerca del viaje de estudios a Bariloche.

Más allá del resultado, el programa volvió a confirmar algo que se repite en cada emisión: detrás de cada curso hay amistades, anécdotas y un último año que los chicos ya empiezan a extrañar incluso antes de terminarlo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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