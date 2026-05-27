El conflicto universitario escala en todo el país y en San Juan ya empieza a tener consecuencias concretas dentro de las familias. Mientras los docentes universitarios llevan adelante una nueva semana de paro nacional en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias, algunos padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzaron a evaluar cambiar a sus hijos de escuela a mitad de año.

La medida de fuerza, impulsada desde este martes 26 y hasta el viernes 30 de mayo, tuvo alto acatamiento en la provincia, según confirmaron los gremios Adicus y Sidunsj. El impacto se sintió especialmente en los colegios preuniversitarios como la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, el Colegio Central Universitario y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Verónica, madre de un alumno de un colegio preuniversitario, expresó su malestar en diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre San Juan 95.1: “Estamos todos atados de pies y manos bajo la responsabilidad y la decisión absoluta de las personas que manejan o deciden sobre la educación de estos chicos”, afirmó.

En este contexto, advirtió que muchas familias ya analizan cambios ante la incertidumbre del dictado de clases, ya que el conflicto podría extenderse. “La alternativa que nos queda es empezar a buscar otra escuela para nuestros hijos. Esa es la única alternativa”, lamentó.

“Hay padres que a la vuelta de las vacaciones mandan a sus hijos a otra escuela. Algunos van a continuar porque no encuentran vacantes o no pueden pagar una privada. Y otros, nada, el año perdido”, manifestó.

La situación también repercute emocionalmente en los estudiantes. “Mi hijo me dice que al pedo se cambió a la escuela, que al pedo rindió y estudió tantos días cuando se podría haber quedado con sus amigos”, contó.

Pese a la crítica, remarcó que comprende el reclamo salarial docente y el contexto presupuestario nacional. “Con respecto al salario, nadie puso en tela de juicio, eso desde el día uno. Sabemos cuál es la realidad y también sabemos que todas las instituciones nacionales vienen con un presupuesto prorrogado desde pandemia”, sostuvo.

Los gremios aseguran que no se perdieron contenidos

Desde Adicus, la dirigente Edith Liquitay reconoció que el dictado normal de clases se vio resentido, aunque aclaró que: “No ha sido solo por los paros”. La sindicalista explicó que uno de los principales problemas es la falta de docentes en algunas materias.

“Muchos (docentes) dejan la universidad o piden licencias, especialmente en los preuniversitarios”, detalló. Aun así, aseguró que trabajan para optimizar tiempos y recursos y evitar pérdida de contenidos.

En paralelo, desde Sidunsj señalaron a DIARIO HUARPE que el acatamiento fue elevado en toda la UNSJ y que en los colegios preuniversitarios alcanzó cerca del 80%.

Cómo reorganizan las clases en la escuela

Con las medidas de fuerza, las autoridades tienen que jugar una especie de ajedrez educativo. La directora de la Escuela Industrial, Fernanda Rostagno, explicó que “desde febrero atravesamos esta situación y hemos tratado de perjudicar lo menos posible el proceso de aprendizaje”.

Según explicó, la escuela implementó un sistema de comunicación previa con las familias para informar qué docentes adhieren al paro y cómo será la jornada escolar. También indicó que algunos profesores alternan la adhesión a las medidas de fuerza para intentar reorganizar contenidos y sostener avances pedagógicos.

Además, confirmó que en julio habrá una instancia específica de recuperación. “La primera semana de julio será el período de recuperación cuatrimestral”, explicó.

Dato

En 2026 ya hubo 20 días de paro y 27 de clases.