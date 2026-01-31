Tras los recientes fenómenos meteorológicos extremos que vienen castigando los cultivos de las regiones productivas locales, sin dejar de contar con los daños en infraestructuras, caminos y barrios abnegados, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, recorrieron las zonas afectadas por el último granizo que cayó este viernes.

El propio ministro Gustavo Fernández, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Contingencia Climática, Alberto Gallardo, encabezaron los recorridos por fincas de Médano de Oro y en Pocito.

Desde tempranas horas de la mañana, los funcionarios mantuvieron reuniones con distintos productores, con el objetivo de realizar un primer relevamiento de los daños.

En los encuentros estuvieron recibiendo varias demandas y se plantearon diferentes medidas de acción para facilitar el acceso a las ayudas disponibles.

Además, los funcionarios mantuvieron en Rawson una reunión con productores del departamento y con el intendente Carlos Munisaga, durante la cual se brindó información sobre las distintas opciones de ayuda y se receptaron sugerencias para agilizar los tiempos y plazos para el otorgamiento de la asistencia.