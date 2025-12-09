Cómo funciona tirzepatida, la molécula dual para tratar la obesidad y diabetes que llegó a Argentina

La llegada de tirzepatida al país marca un punto de inflexión en el abordaje médico de la obesidad y la diabetes tipo 2. Esta molécula, considerada una nueva clase terapéutica a nivel mundial por su mecanismo de acción dual, promete resultados equiparables a una cirugía bariátrica sin intervención quirúrgica. Su desembarco coincide con un escenario crítico en Argentina y, particularmente, en San Juan, una de las provincias con mayor índice de obesidad del país.

Una molécula que inaugura una nueva generación de tratamientos

La tirzepatida —desarrollada por Eli Lilly y comercializada en la región por Adium— se distingue por activar simultáneamente dos receptores hormonales: GIP y GLP-1. Esta combinación potencia la reducción de peso y el control del metabolismo de un modo hasta ahora inédito.

Los ensayos clínicos SURPASS y SURMOUNT mostraron pérdidas superiores al 25% del peso corporal, cifras cercanas a las obtenidas con cirugía bariátrica. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, regula la glucemia, reduce la circunferencia de cintura y optimiza marcadores cardiometabólicos como triglicéridos y presión arterial.

La molécula está compuesta por 39 aminoácidos y se administra una vez por semana por vía subcutánea mediante lapiceras prellenadas, con dosis de 2,5 a 15 mg, ajustadas según tolerancia y respuesta clínica.

Por qué es considerada una “nueva era” terapéutica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó recientemente su primera guía global sobre agonistas incretínicos, incluyendo semaglutida, liraglutida y tirzepatida. Señaló que estos medicamentos representan “un nuevo capítulo” en la lucha contra la obesidad debido a su eficacia sostenida y su potencial para reducir riesgos cardiovasculares y renales.

La doctora Mónica Katz, especialista en nutrición, celebró la incorporación de nuevas herramientas: “La obesidad es una enfermedad que afecta a más de mil millones de personas. Estos tratamientos abren una etapa frondosa y necesaria en el manejo de una patología que condiciona la salud futura de la sociedad”.

El cardiólogo Jorge Tartaglione destacó el impacto sobre comorbilidades: “Actúa de manera directa sobre factores de riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca, hígado graso o prediabetes. Más del 90% responde a la dosis inicial”.

Aprobación y disponibilidad en Argentina

La ANMAT aprobó tirzepatida para tratar obesidad y diabetes tipo 2. Desde diciembre, el medicamento comenzará a comercializarse en Argentina en lapiceras prellenadas y desechables.

El precio estimado oscila entre $500.000 y $700.000 por mes, con un descuento del 30% para quienes cuenten con prescripción, según Adium.

Está indicada para:

Adultos con obesidad (IMC ≥ 30)

Adultos con sobrepeso (IMC ≥ 27) con comorbilidades

Pacientes con diabetes tipo 2 sin control adecuado con otros tratamientos

Siempre como complemento de alimentación saludable, ejercicio y control profesional.

El panorama en San Juan: alta prevalencia, nuevas terapias y costos

La irrupción de tirzepatida en Argentina ocurre en una provincia donde la obesidad ya representa un problema estructural. San Juan es actualmente la tercera jurisdicción del país con mayor proporción de personas con sobrepeso u obesidad, según los especialistas locales.

El médico especialista Agustín Fernández advirtió que la prevalencia está aumentando, especialmente entre adolescentes y jóvenes:

“Si no actuamos ahora, en 10 años tendremos una población más enferma y más joven con enfermedades crónicas”.

Incluso se observa un fenómeno alarmante: bebés y niños de 1 a 5 años con exceso de peso. La falta de una ley nacional de obesidad complica el acceso a tratamientos integrales y coberturas.

Factores que inciden en la provincia:

Sedentarismo

Jornada laboral extensa

Hábitos alimentarios desordenados

Dificultades económicas para acceder a alimentos saludables

Pese a ello, persiste la costumbre de la comida casera, lo que los especialistas valoran como un punto a favor para futuras estrategias de prevención.

Semaglutida: el antecedente inmediato en las farmacias sanjuaninas

A fines de octubre, San Juan vivió su propia “revolución médica” con la llegada de semaglutida, otro agonista incretínico que ya se ofrece en farmacias locales y generó una fuerte demanda. Este medicamento, que imita las hormonas que producen saciedad, abrió el camino al tratamiento farmacológico moderno en la provincia.

La nutricionista Carla Varela, de la Clínica Castaño, explicó su funcionamiento:

“La ciencia logró reproducir un mecanismo natural del cuerpo: generar saciedad y regular la glucosa. Es una herramienta nueva para ayudar en la obesidad”.

El tratamiento con semaglutida:

Se puede indicar desde los 12 años

Requiere evaluación de riesgo (cintura, hígado graso, antecedentes familiares)

Puede presentar efectos adversos como náuseas, constipación o vómitos

Tiene un costo local que ronda los $150.000 mensuales y aumenta con la dosis

Varela adelantó además que a fin de año llegaría a la Argentina una formulación con dos incretinas, una de ellas con mayor efecto sobre la grasa, en obvia referencia a la tirzepatida.

Impacto esperado en la provincia

La llegada de tirzepatida podría beneficiar a una amplia población local afectada por:

Obesidad severa

Prediabetes y diabetes tipo 2

Apnea del sueño

Enfermedad cardiovascular

Hígado graso

Sin embargo, el costo podría ser una barrera para muchos sanjuaninos, donde el ingreso promedio es menor que la media nacional. Los especialistas insisten en que estos tratamientos deben integrarse a un abordaje psiconutricional y conductual, no ser “soluciones mágicas”.

Un nuevo capítulo en el tratamiento de la obesidad

Con tirzepatida, la medicina argentina suma una herramienta de última generación alineada con las recomendaciones internacionales. Su eficacia, rapidez de acción y facilidad de uso la posicionan como una alternativa prometedora para personas con obesidad o diabetes tipo 2.

Pero en provincias como San Juan, donde la obesidad está en aumento y afecta a generaciones cada vez más jóvenes, la llegada de estos medicamentos pone sobre la mesa un debate más amplio: la urgencia de políticas de prevención, educación alimentaria y acceso a tratamientos integrales.