Cómo hacer buñuelos de manzana saludables en la freidora de aire

Los buñuelos de manzana representan una de esas preparaciones que muchos recuerdan de su infancia vinculada a las cocinas familiares de antaño. Aunque el sabor original permanece en la memoria, hoy es posible recrear una versión que, según la receta de @deliciousmartha, resulta ideal para comer todos los días y convidar.

Esta propuesta busca transformar el postre clásico en una alternativa más nutritiva utilizando la freidora de aire, logrando resultados que son "quizá no tan ricos pero si muy sabrosos y saludables" para el disfrute de grandes y chicos.

Para elaborar estos aros se requiere una manzana, dos huevos, 30 gramos de harina de avena procesada y un chorrito de leche para lograr que la fruta se impregne bien.

De forma opcional, se puede sumar esencia de vainilla o limón, junto a endulzantes a gusto como azúcar, miel o eritritol. El procedimiento inicia pelando la fruta y cortándola en ruedas de medio centímetro de espesor, retirando el centro con un sacabocado o un pico. Luego, se mezclan en un recipiente los huevos con la harina, la leche, el endulzante y la esencia elegida.

Con la freidora precalentada a 190 grados y un canasto de papel preparado, los aros deben pasarse por la masa para luego cocinarse durante cinco minutos. El toque final consiste en espolvorearlos con canela o, si se desea, con azúcar impalpable. El resultado final garantiza "una cubierta tierna, la manzana todavía algo crujiente y dulce... ¡Buñuelos saludables para todos!".