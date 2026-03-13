Cómo hacer el budín de duraznos y queso crema que es furor

Las redes sociales se vieron revolucionadas por la nueva propuesta culinaria de Jimena Monteverde, la chef más famosa de la televisión, cuyo budín de duraznos ya alcanzó cientos de miles de visualizaciones.

Esta preparación destaca por el uso de queso crema, ingrediente que le otorga una textura húmeda y una suavidad característica, aprovechando que los duraznos se encuentran en el cierre de su temporada. La cocinera explicó que, a través de este método fácil, se obtiene una “presentación digna de un profesional”.

Para realizarlo, se debe batir con fuerza un pote de 290 gramos de queso crema junto con un pote de azúcar, uno de aceite de girasol, tres huevos, esencia de vainilla y ralladura de limón.

Una vez integrados, se suman dos potes de harina leudante y dos duraznos pelados y cortados en cubos. La mezcla debe volcarse en una budinera grande o molde de 26 centímetros enmantecado y enharinado.

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La terminación se realiza colocando rodajas de un tercer durazno por encima y una lluvia de azúcar, para luego cocinar en horno a 160 °C durante una hora aproximadamente. Tras dejar enfriar y desmoldar, el plato está listo para degustar.