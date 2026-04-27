El flan casero, uno de los postres más tradicionales, tiene una versión rápida y práctica que se puede hacer sin horno, en apenas 20 minutos y con solo cuatro ingredientes básicos. La propuesta se volvió viral por su facilidad y bajo costo.

Cómo hacer flan en 20 minutos sin horno

Ingredientes

500 ml de leche.

4 huevos.

100 g de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 g de azúcar (para el caramelo).

Paso a paso

Colocar el azúcar en una sartén o en el molde y llevar a fuego medio hasta formar un caramelo dorado. Cubrir la base y dejar enfriar.

En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, la leche y la esencia de vainilla sin batir en exceso.

Verter la preparación sobre el molde acaramelado.

Colocar el molde dentro de una olla con agua caliente (baño maría), tapar y cocinar a fuego bajo durante unos 20 minutos.

Retirar, dejar entibiar y llevar a la heladera hasta que esté firme.

Tips para que quede perfecto

No batir de más la mezcla para evitar burbujas.

Usar fuego bajo para una cocción pareja.

Evitar que el agua hierva fuerte.

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

Pasar un cuchillo por los bordes para facilitar el desmolde

El resultado es un flan más simple que el clásico, con una textura tipo postre pero igualmente sabrosa, que permite disfrutar de un dulce casero en poco tiempo y sin necesidad de técnicas complejas.

Esta alternativa forma parte de una tendencia creciente en la cocina cotidiana: recetas rápidas, económicas y con pocos ingredientes, pensadas para adaptarse al ritmo actual sin resignar sabor.