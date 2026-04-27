Dos provincias argentinas comenzaron a aplicar una estrategia innovadora para aumentar los niveles de vacunación: el sistema denominado “Autovac”, que permite a las personas recibir dosis sin descender de sus vehículos, agilizando el proceso y facilitando el acceso.

La iniciativa está presente en Neuquén y Río Negro, y apunta especialmente a quienes tienen dificultades para acercarse a centros de salud por cuestiones de movilidad, tiempos o barreras logísticas, y busca mejorar las coberturas en un contexto donde preocupa la baja en los esquemas de vacunación.

El modelo funciona mediante circuitos organizados con puestos de atención donde los vehículos avanzan de manera ordenada, replicando un formato similar al de los testeos durante la pandemia. Allí, el personal sanitario aplica las dosis de manera rápida y segura, reduciendo tiempos de espera y contacto.

Este tipo de dispositivos ya había sido utilizado en el país en campañas anteriores y demostró ser eficaz para ampliar el alcance de la inmunización, especialmente en grupos de riesgo o personas con dificultades para trasladarse. Además, permite optimizar recursos y atender a una mayor cantidad de población en menos tiempo.

Las autoridades sanitarias consideran que el Autovac puede ser clave para revertir la caída en las tasas de vacunación, acercando el sistema de salud a la comunidad y eliminando obstáculos que muchas veces impiden completar los esquemas.

La estrategia se enmarca en una serie de acciones destinadas a reforzar las campañas de inmunización en todo el país, con foco en la accesibilidad, la prevención y la recuperación de coberturas que se vieron afectadas en los últimos años.