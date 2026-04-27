Un procedimiento de prevención realizado en el barrio Talacasto terminó con el secuestro de dos televisores de dudosa procedencia y la apertura de una investigación para establecer si los elementos abandonados por un grupo de sujetos guardaron relación con un hecho delictivo.

El episodio ocurrió a las 18.32, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil H-11, a cargo de la cabo Pamela Miranda y en compañía del agente Sebastián Rodríguez, fueron comisionados por Trueno Halcón hacia el interior del barrio Talacasto, sobre la Manzana H, donde había sido advertida la presencia de varias personas trasladando elementos sospechosos.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un grupo de sujetos que llevaba televisores. Según surgió de la intervención policial, cuando advirtieron la presencia del móvil, los individuos se dispersaron y escaparon en distintas direcciones, lo que impidió concretar aprehensiones en el momento.

En plena huida, los sospechosos arrojaron dos televisores en un canal que desemboca hacia un descampado lindero a la Manzana H. Personal policial secuestró una pantalla Samsung de 32 pulgadas, sin cable de alimentación, y otro televisor Samsung negro de 40 pulgadas con cable de alimentación.

Tras el hallazgo, los efectivos mantuvieron comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio, donde tomó intervención el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien dispuso el secuestro formal de ambos aparatos y el inicio de actuaciones investigativas orientadas a establecer su procedencia.

Los electrodomésticos quedaron alojados en Subcomisaría Cipolletti y fueron incorporados al Legajo N° 53/2026. La recepción del procedimiento quedó a cargo del oficial subinspector Leonardo González.

Fuentes policiales señalaron que la investigación quedó centrada en determinar si los televisores fueron sustraídos en algún ilícito reciente o si coincidieron con objetos denunciados como robados en jurisdicción policial. En ese marco, se avanzó con verificaciones para intentar establecer si existieron denuncias compatibles con los efectos secuestrados.

El procedimiento se originó en tareas de patrullaje preventivo y derivó en una actuación judicial pese a que no hubo detenidos. La rápida dispersión de los sospechosos impidió identificarlos en el lugar, aunque el legajo quedó abierto para profundizar tareas investigativas y tratar de individualizar a quienes abandonaron los elementos.

Desde la fuerza indicaron que el hallazgo permitió resguardar los televisores y evitar que fueran retirados del lugar o desaparecieran, mientras continuaron las diligencias ordenadas por el Sistema Acusatorio.

Con el secuestro de los dos aparatos, el caso quedó bajo investigación para determinar si los elementos tuvieron origen ilícito y si los sujetos que escaparon mantuvieron vinculación con algún hecho contra la propiedad denunciado en las últimas horas. La causa continuó con medidas para reconstruir el origen de los efectos y establecer eventuales responsabilidades.