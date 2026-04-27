El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó detalles del operativo de seguridad desplegado durante el ataque ocurrido en un evento vinculado a la Casa Blanca y destacó la rápida respuesta del Servicio Secreto.

Según explicó el mandatario, la intervención fue “muy rápida” y clave para neutralizar la amenaza en cuestión de segundos, evitando consecuencias mayores. El operativo incluyó la inmediata evacuación del presidente, su equipo y los asistentes al evento.

Trump remarcó que el accionar de los agentes fue determinante para controlar la situación, luego de que un atacante armado intentara ingresar y abriera fuego cerca del área de seguridad. La reacción permitió reducir al agresor y contener el episodio antes de que escalara.

El hecho ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde se registraron disparos en un punto de control. Un agente resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias graves.

Tras el incidente, el presidente elogió el profesionalismo del dispositivo de seguridad y sostuvo que la coordinación del operativo funcionó como estaba previsto, incluso en un escenario de alta tensión.

Las autoridades investigan el hecho como un intento de atentado perpetrado por un atacante que habría actuado solo. Mientras avanza la causa, el episodio volvió a poner en foco los protocolos de seguridad en eventos de alto nivel político en Estados Unidos.