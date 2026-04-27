San Juan comienza la semana con condiciones frías, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa para este lunes 27 de abril una mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 18°C.

Durante la madrugada y las primeras horas del día, el cielo se presentará ligeramente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y 8°C, generando un arranque fresco en toda la provincia.

Con el correr de la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 18°C por la tarde, en un contexto de cielo parcialmente cubierto y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, será leve a moderado, con circulación predominante del sur en las primeras horas y rotando hacia el norte durante el resto del día, con velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta ubicarse en torno a los 10°C, con condiciones algo nubladas que mantendrán el ambiente fresco.

El pronóstico extendido anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas a lo largo de la semana, con máximas que podrían llegar a los 25°C entre miércoles y jueves, marcando un leve cambio en las condiciones otoñales.