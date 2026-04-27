La Justicia avanzó con un pedido de indagatoria contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, en el marco de una investigación por presunto ocultamiento de bienes en el exterior.

La solicitud fue realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que lo acusa de haber omitido en su declaración jurada al menos tres propiedades ubicadas en Miami, Estados Unidos, valuadas en más de 2,1 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación, la omisión sería de carácter “malicioso”, ya que los inmuebles no habrían sido informados ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante el propio organismo que el funcionario conduce.

El caso se originó a partir de una investigación periodística previa que ya había detectado la existencia de estas propiedades adquiridas mediante estructuras en el exterior, lo que derivó en una causa judicial que sigue su curso en los tribunales federales.

Vázquez, que asumió al frente del organismo en 2025 tras una extensa trayectoria en el área fiscal, ya había sido señalado anteriormente por presuntas irregularidades vinculadas a cuentas y bienes no declarados fuera del país.

La causa ahora entra en una etapa clave: si el pedido prospera, el funcionario deberá presentarse a declaración indagatoria para dar explicaciones sobre el origen de los bienes y las razones por las que no fueron incluidos en su patrimonio declarado.

El episodio vuelve a poner en foco la transparencia en la función pública y el control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, en un contexto de alta sensibilidad política frente a casos de posible enriquecimiento no declarado.