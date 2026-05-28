Cómo hacer galletas craqueladas de limón súper fáciles y rápidas
Preparar algo rico para la tarde no tiene por qué ser una tarea complicada ni requerir elementos difíciles de conseguir. Estas masitas son la solución ideal para quienes buscan un sabor cítrico intenso con una textura única sin pasar horas en la cocina. La clave de esta preparación es que permite obtener unas nueve unidades deliciosas en muy poco tiempo y con un procedimiento que cualquiera puede seguir con éxito.
Para empezar es necesario reunir 150 gramos de harina 0000, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de ralladura de limón. En un recipiente se colocan estos elementos secos y se mezclan bien.
Luego se incorporan 30 ml de aceite junto con un huevo y una cucharada y media de jugo de limón. Con la ayuda de una espátula se deben unir todos los componentes hasta conseguir una masa que resulte blandita al tacto.
Lo mejor de este método es que no hace falta llevar la preparación a la heladera para que tome consistencia. El armado es muy sencillo: basta con espolvorear las manos con azúcar impalpable para evitar que se pegue y empezar a formar pequeñas bolitas.
Una vez listas, se pasan generosamente por el azúcar impalpable hasta que queden bien cubiertas. Finalmente se acomodan en una placa protegida con papel manteca enmantecado para que el horneado sea perfecto y se luzca ese atractivo efecto visual agrietado.